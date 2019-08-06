350 milyon 'tık'a anlam veremiyorum!

İnternet ortamında ki sahte 'tık'lanmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Simge,"Türkiye’de 80 milyon insan yaşıyor ama 350 milyon tıklanması olan şarkıcılar var. Anlam veremiyorum" dedi.

Son dönem insanların dilinden düşmeyen şarkılarıyla gündemde olan Simge,kliplerin internet tıklanmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamlar yaptı.

Güzel ve başarılı sanatçı, son dönemde yaşanan 'sahte tık' polemiği hakkında şunları söyledi:

"Türkiye’de 80 milyon insan yaşıyor ama 350 milyon tıklanması olan şarkıcılar var. Anlam veremiyorum. Bana garip geliyor."