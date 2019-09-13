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Ahmet Kural Nikahı Basacak

Eski sevgilisi Sıla'ya uyguladığı şiddet sonrası uzun süre adından söz ettiren Ahmet Kural kötü günleri ardında bırakarak yeni bir aşka adım attı. Ahmet Kural yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile dünya evine girme kararı aldı.

Ahmet Kural Nikahı Basacak

Eski sevgilisi Sıla'ya uyguladığı şiddet sonrası uzun süre adından söz ettiren Ahmet Kural kötü günleri ardında bırakarak yeni bir aşka adım attı. Ahmet Kural yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile dünya evine girme kararı aldı.

13 Eylül 2019 Cuma 14:33
Ahmet Kural Nikahı Basacak

Eski sevgilisi Sıla'ya uyguladığı şiddet sonrası uzun süre adından söz ettiren Ahmet Kural kötü günleri ardında bırakarak yeni bir aşka adım attı. Ahmet Kural yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile dünya evine girme kararı aldı.

 Ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlıklarına başladığı konuşuluyor. Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'in evleneceğini "Gel Konuşalım" programında sunuculuk yapan Eylem İpek Şafak paylaştı.

 İpek Şafak, söz konusu evlilik haberinin bizzat Çağla Gizem Çelik tarafından kendisine iletildiğini dile getirdi. Aileleri tanıştıran çift önümüzdeki senenin ilk aylarında nikah masasına oturmayı planlıyor.

Son Güncelleme: 13.09.2019 14:38
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