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Ali Sunal'ın büyük heyecanı

Ali Sunal baba oldu!

Ali Sunal'ın büyük heyecanı

Ali Sunal baba oldu!

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:29
Ali Sunal'ın büyük heyecanı

Ünlü oyuncu Ali Sunal baba oldu.Ali-Nazlı Sunal çifti dünyaya gelen bebeklerine Narin adını verdi.

Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 07:24’te dünyaya gelen bebeğe, çift Narin adını verdi. 2 kilo 643 gram olarak dünyaya gelen Narin bebek ve annesini sağlık durumunun gayet iyi olduğu söylendi.

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Oyuncu haberi sosyal medya hesabında verirken, "Ben baba oldummm... Rüya gibi... hoş geldin canım kızım güzel Narin’im.. Benim hayatım Nar bebek" notunu düştü.

Anahtar Kelimeler:
AlisunalDoğumBabaoldu
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