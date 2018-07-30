Astro Deha Astroloji Yorumları

Analizler

Evlilikte ve ilişki analizlerinden kariyere ve sağlığa kadar birçok farklı konu ile ilgili olarak analiz raporlarını alabileceğiniz bu bölümümüzde Dr. Şenay Devi, Batı, Çin ve Hint astroloji analizlerini de size sunuyor. Aklınıza takılan her türlü durum ile ilgili olarak analizleri yaptırabilir ve bilgi edinebilirsiniz.

Burç Yorumlarında Günlük Bilgiler

Burç yorumlarında günlük bilgilere ulaşım sağlayarak gün içinde yaşayacaklarınızı ve bu durumlara karşı nasıl bir yol haritası çizeceğinize net olarak karar verebilirsiniz. Sadece kendi burcunuz değil sevdiklerinizin burç yorumlarını da detaylı olarak gün içinde okuyabilir ve onları da bilgilendirebilirsiniz.

Burç Yorumlarında Haftalık Bilgiler

Burcunuza özel olarak hazırlanan haftalık bilgilere ulaşabileceğini bu kategorimiz hafta içinde yıldızların durumuna göre burcunuzda gelişmesi muhtemel olan olayları aşk, iş, para, sağlık gibi farklı konulara göre görebilmenizi ve incelemenizi sağlıyor. Uzman Dr. Şenay Devi tarafından hazırlanan haftalık burç yorumlarını düzenli olarak her hafta okuyarak yeni haftaya başlayabilirsiniz.

Burç Yorumlarında Aylık Bilgiler

Burç yorumlarında aylık bilgilerin yer aldığı kategorimiz içinde aklınıza takılan her türlü soru ile ilgili yanıtları bulabilirsiniz. Ay içinde yapılacak olan anlaşmalar, atılacak imzalar ve daha birçok konu ile ilgili olarak detaylı bilgilendirmelerin yer aldığı aylık bilgilendirmelerde yıldızların durumuna göre zaman uygunluğunu da öğrenebilirsiniz.

Burç Yorumlarında Yıllık Bilgiler

Yeni seneye giriş yaparken ya da tüm sene içinde ara sıra kontrol ederek inceleyebileceğiniz yıllık burç yorumu kategorimiz sayesinde yıl içi planlamanızı daha iyi yapma şansını elde edebilirsiniz. Konusunda uzman Dr. Şenay Devi tarafından titizlikle hazırlanan burç yorumlarında yıllık bilgiler içinde kendi burç yorumlarınızı okurken aynı zamanda eşinizin, sevgilinizi, arkadaşlarınızın, çocuklarınızın ya da anne babanızın da burç yorumlarını okuyarak yalanması muhtemel yıldız haritası durumları ile ilgili bilgilendirebilirsiniz.

Günlük Gökyüzü Durum Raporu

Dr. Şenay Devi sadece günlük, haftalık, aylık, yıllık burç yorumlarına ve analizleri değil aynı zamanda gökyüzünün günlük durumu hakkında da bilgileri sunuyor. Günlük gökyüzü durum bilgilendirmelerini de detaylı olarak okuyarak incelemeler ile sizde yıldızların durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Yıldızların dilini okumanızı sağlayacak olan yorumlar ile sizde hayata başka bir göz ile bakmayı öğrenebilirsiniz.

Sadece günlük burç yorumları değil aynı zaman burç özellikleri, burç uyumları hakkında da bilgiler edinebileceğiniz sitemizde bunun yanı sıra birçok analizleri de inceleyerek bilgi edinmeniz mümkün.