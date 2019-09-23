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Aylin Coşkun’a Görgüsüz Yakıştırması
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Aylin Coşkun’a Görgüsüz Yakıştırması

Gösterişli düğünü ile gündeme oturan Aylin Coşkun yaptığı açıklamalarla insanların dikkatini üzerine topladı. Düğününde kendisine takılan altınları sürekli dillendiren ünlü şarkıcıya sosyal medya üzerinden 'görgüsüz' şeklinde yorumlar yapıldı.

Aylin Coşkun’a Görgüsüz Yakıştırması

Gösterişli düğünü ile gündeme oturan Aylin Coşkun yaptığı açıklamalarla insanların dikkatini üzerine topladı. Düğününde kendisine takılan altınları sürekli dillendiren ünlü şarkıcıya sosyal medya üzerinden 'görgüsüz' şeklinde yorumlar yapıldı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 18:04
Aylin Coşkun’a Görgüsüz Yakıştırması

Şarkıcı Aylin Coşkun, 10 Eylül tarihinde 15 senedir birliktelik yaşadığı Volkan Aslan ile dünya evine girmiş, görkemli düğünü ile gündeme oturmuştu. Oldukça gösterişli kına ve düğünü ile günler boyunca gündemi meşgul eden Aylin Coşkun, düğündeki takılan takılardan söz etti.

TAKILARIMLA 5 MİLYONLUK VİLLA ALIRIM

Aylin Coşkun katıldığı programda ''Emirkan iki tane büyük altın taktı. Hande Yener, pırlanta yüzük taktı. Eşimde bir pırlanta yüzük taktı. Babam düğün hediyesi olarak bir arsa ve dükkan aldı. Sonra babam 'sağ kolun benim onu kimseye ayırma' dedi. Bütün altınlar iç içe girdi, çıkaramadım ve bileklerim kanadı. Boynuma takılan kolyeleri falan kopararak çıkarıp atmışım. Bir ara 'takmayın, takmayın' diyordum. Takılarımla kuyumcu dükkanı açamam ama 5 milyonluk bir villa alırım. Zaten erkek ve kız tarafı olarak oraya bir ev parası bıraktılar.” Şeklinde konuştu.

Şarkıcı Aylin Coşkun, düğünündeki imam nikahında 10 külçe altın istemesiyle adından söz ettirmişti.

Bahsi geçen konu hakkında"Mehir olarak 15 külçe altın istedim ama eşim Volkan, 'Düğün yaptık bunu kaldıramam' dedi. Ben de o zaman 10 olsun bunun altına inmem dedim o da kabul etti"şeklinde açıklamada bulundu.

Son Güncelleme: 23.09.2019 18:05
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