Balkabağa Instagram Hesabı Yeniden Yayında

Fertaş Şirketler Grubu'nun 12 Şubat'ta Ağaoğlu 1453 Maslak'ta açtığı, İstanbul'un yeni lüks ve gözde eğlence mekanı Balkabağa, eski personelleri tarafından açılan benzer sosyal medya hesapları ile başı dertte. Ticari işbirliklerini daha önceden sonlandırdıkları personelleri tarafından Balkabağa markasının kendilerine ait gibi paylaşımlar yaparak markaya zarar vermek istemeleri üzerine Fertaş Şirketler Grubu'ndan kamuoyu açıklaması geldi. Yazıda, bu sahte hesapları açanlar hakkında hukuki işlemlere başlandığı ve manipülatif hareketlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilirken, Fertaş Şirketler Grubu'nun sahibi Ferruh Taşdemir'de bu komik durum karşısında avukatların gerekli çalışmalara başladığını belirtti.

Balkabaga.com.tr ve balkabaga.com alan adlarının yayına girdiğini ve Instagram sosyal medya platformundaki belirsiz kişi/kişilerce kapatılan esas hesapları olan Ballkabaga sayfasını da yapılan başvurular neticesinde geri alabildiklerini ve sosyal medya paylaşımlarına buradan devam edeceklerini ekledi.