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Bensu Soral’dan Bebek Haberi

Bensu Soral’dan Bebek Haberi

Bensu Soral İstinye’de objektiflerin karşısına çıktı.

Bensu Soral’dan Bebek Haberi

Bensu Soral İstinye’de objektiflerin karşısına çıktı.

20 Eylül 2019 Cuma 14:07
Bensu Soral’dan Bebek Haberi

Bensu Soral, bulunduğu reklam kampanyası sebebiyle çocuk sahibi olmak için bir süre daha beklemek zorunda kaldığını söyledi.

Güzel oyuncu bir süre önce Hakan Baş ile görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Mutlu bir evliliği olduğunu bilinen güzel oyuncu muhabirlerin bebek sorularına cevap verdi.

Bensu Soral bir önceki gün İstinye'de kameraların karşısına çıktı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu Hakan Baş’la evliliği ile ilgili soruları da yanıtladı. Oyuncuya "Çocuk düşünüyor musunuz?" şeklinde soru yöneltildi. Kendisine yöneltilen soruya içinde bulunduğu reklam anlaşmalarından dolayı çocuk sahibi olmayı bir süre daha ertelemek mecburiyetinde olduğunu dile getirdi.

Son Güncelleme: 20.09.2019 14:11
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BebekBensu Soral BebekBensu Soral Hakan BaşIstinyeBensu Soral
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