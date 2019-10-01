Beren Saat yeni aşka mı yelken açtı? İpler iyice gerildi

Güzen oyuncu Beren Saat tarafından 8 ay önce yapılan Instagram paylaşımı, 5 yıldır evli olduğu Kenan Doğulu ile arasındaki problemleri gün yüzüne çıkarmıştı.

Beren Saat paylaşımında “Yakınımda nefreti hissettiğim, ayak bastığım en karanlık doğum günüm” ifadelerini kullanmıştı. Ardından düğün fotoğraflarını silen güzel oyuncu boşanma ihtimali üzerine kendisine soru soran muhabirlere “Zaman verin düşüneyim” şeklinde cevap vermişti.

Beren Saat Kenan Doğulu’nun 31 Mayıs tarihindeki doğum gününde ise “Bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de yol arkadaşımı” sözleri ile bir ihaneti ima ederek aradaki ipleri iyice germişti. Yaz boyunca ayrı ayrı tatillere çıkan Beren Saat Kenan Doğulu çifti bu gerginliği bir nevi doğrulamıştı. Kenan Doğulu'nun hiçbir konserine gitmeyen Beren Saat Bebek'te tuttuğu daireye taşınarak evlerini ayırdı.

Beren Saat’in arkadaşı Belçim Bilgin vesilesi ile tanıştığı Fransız DJ Maga ile yakınlık kurduğu iddiası 1 ay önce magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Güzel oyuncu, ünlü DJ’in hem 7 Ağustos tarihindeki İstanbul, hem de 9 Ağustos tarihindeki Çeşme performanslarını en ön sıradan seyretti.

O sıralar sosyal medya üzerinde Beren Saat ile DJ Maga’ya ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf sosyal medyada dolaşıyordu. Bu fotoğraf üzerine ikilinin arasında ilişki olduğu dedikoduları ayyuka çıkmaya başladı.

Beren Saat ve DJ Maga'nın birlikteyken başka yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beren Saat önceki akşam Nişantaşı’nda yer alan Must Restaurant’ta arkadaşları ile beraber yemek yiyordu. Magazin muhabirlerinin kendisine sorduğu “O fotoğraftaki kişi siz misiniz?” sorusuna Beren Saat “Evet, evet. Fotoğraftaki kişi benim” şeklinde cevap verdi.