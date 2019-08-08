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Burcu Esmersoy'dan ayrılık haberi

Burcu Esmersoy'dan ayrılık haberi!

Burcu Esmersoy'dan ayrılık haberi

Burcu Esmersoy'dan ayrılık haberi!

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:30
Burcu Esmersoy'dan ayrılık haberi

Burcu Esmersoy'dan ayrılık haberi!

Burcu Esmersoy, 2018 yılında New York'ta evlendiği iş adamı  Berk Suyabatmaz'dan ayrılıyor.

Ünlü çift,uzun zamandır konuşulan konuyla alakalı sonunda kararlarını verdi.

Çift, anlaşmalı olarak boşanıyor, iki tarafından birbirinden talebi olmayacak.

Dün bir AVM'de kameralara yakalanan Burcu Esmersoy, “Eşinizden boşanacağınız söyleniyor, ilişkiniz neden bitti?” sorusuna “Cevap vermek istemiyorum.” açıklamasını yaptı.

Ünlü sunucu verdiği son röportajda,"Başka bir kadın ya da adam değil. Çocuk meselesi de değil problem. Yani kısacası bunların hiçbiri değil. Yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok." deyip, boşanacaklarını sevenleriyle paylaşmıştı.

Anahtar Kelimeler:
BurcuesmersoyAyrılıkEvlilik
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