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Can Yaman'dan olay hareket! Yunanlı hayranlarını karşısına aldı

Ünlü oyuncu Can Yaman, '2019 senesinin en beğenilen erkek başrol oyuncusu' seçildiği için Yunanistan'a gitmişti. Burada Yunan hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Can Yaman'dan olay hareket! Yunanlı hayranlarını karşısına aldı

Ünlü oyuncu Can Yaman, '2019 senesinin en beğenilen erkek başrol oyuncusu' seçildiği için Yunanistan'a gitmişti. Burada Yunan hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:36
Can Yaman'dan olay hareket! Yunanlı hayranlarını karşısına aldı

 Can Yaman bir dönem başrolünde yer aldığı 'Erkenci Kuş' isimli dizinin gösterildiği SKAI kanalında gösterilen bir talkshow programına katıldı. Can Yaman'ın Akropolis ziyareti esnasında orta parmak işareti yaptığı fotoğraf Snob Magazin tarafından yayınlandı.

 Atina'da bulunan Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda hayranları tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan Can Yaman, yaptığı orta parmak işaretinin ardından Yunan hayranları tarafından büyük bir tepki aldı.

 Can Yaman'ı yakinen takibe alan Yunan basınına orta parmak işareti yapması üzerine gündemde sansasyon etkisi yarattı.

 Yunanlı vatandaşlar, Can Yaman'ın bu hareketinin ardından yakışıklı oyuncuya sosyal medya platformları üzerinden büyük tepki gösterdi.

Son Güncelleme: 26.09.2019 11:40
Anahtar Kelimeler:
Eleftherios VenizelosMagazinErkenci KuşAkropolisCan Yaman Orta ParmakYunanistanYunanCan Yaman YunanistanCan Yaman
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