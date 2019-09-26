Can Yaman'dan olay hareket! Yunanlı hayranlarını karşısına aldı

Can Yaman bir dönem başrolünde yer aldığı 'Erkenci Kuş' isimli dizinin gösterildiği SKAI kanalında gösterilen bir talkshow programına katıldı. Can Yaman'ın Akropolis ziyareti esnasında orta parmak işareti yaptığı fotoğraf Snob Magazin tarafından yayınlandı.

Atina'da bulunan Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda hayranları tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan Can Yaman, yaptığı orta parmak işaretinin ardından Yunan hayranları tarafından büyük bir tepki aldı.

Can Yaman'ı yakinen takibe alan Yunan basınına orta parmak işareti yapması üzerine gündemde sansasyon etkisi yarattı.

Yunanlı vatandaşlar, Can Yaman'ın bu hareketinin ardından yakışıklı oyuncuya sosyal medya platformları üzerinden büyük tepki gösterdi.