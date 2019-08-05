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CEM YILMAZ'DAN RTÜK'E BÜYÜK GÖNDERME!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından RTÜK'e alkol ve sigara ile Netflix üzerinden RTÜK'e büyük gönderme yaptı.

CEM YILMAZ'DAN RTÜK'E BÜYÜK GÖNDERME!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından RTÜK'e alkol ve sigara ile Netflix üzerinden RTÜK'e büyük gönderme yaptı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:49
CEM YILMAZ'DAN RTÜK'E BÜYÜK GÖNDERME!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından RTÜK'e alkol ve sigara ile Netflix üzerinden RTÜK'e büyük gönderme yaptı.

Son zamanlarda Defne Samyeli ile yaşadığı aşktan  dolayı gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, bu sefer sosyal medya hesabından RTÜK'e yaptığı gönderme ile gündeme geldi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

İnstagramdan alkol ve sigara kullandığı anların videosunu paylaşan Yılmaz, ' "Bu akşam Netflix'te 22.00 de 'Düşkünüm Sana" ifadelerini kullandı. Ünlü komedyenin videosuna bir çok ünlü isimden yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

RTÜK'ÜN NETFLİX HAKKINDA VERDİĞİ KARAR

Türkiye'de ve Dünya'da de yüzbinlerce hatta milyonlarca üyesi olan Netflix, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre artık denetime tabii tutulacak.Yönetmeliğe göre yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekiyor. 'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik' RTÜK'ün bu hafta içinde yaptığı toplantıda oy çokluğuyla kabul edilmişti.İkisi geçici toplam 26 maddeden oluşan yönetmelik, Mart ayında yapılan yasal değişikliklerin uygulama çerçevesini belirliyor.

YÖNETMELİK NELERİ İÇERİYOR

TV'de olduğu gibi RTÜK'ün internetteki her türlü yayını denetleyip, cezalandırmasına olanak sağlayan yönetmelikle ilgili internet üzerinden düzenli olarak yapılan her dizi film ve diğer bütün yayınlar denetim kapsamına aındı.

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CEMYILMAZRTÜKBÜYÜKGÖNDERMEAlkolSigara
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