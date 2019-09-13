Cinsiyet Değiştiren Neslihan “Bakireyim”

Ameliyat olmadan cinsiyet değiştiren ve bir moda programı ile adını duyuran Neslihan Doğrusöz, katıldığı bir televizyon programında yaşamış olduğu değişiminden önce hiçbir erkekle bir şey yaşamadığını ve bakire olduğunu itiraf etti.

Televizyonda katıldığı bir moda programı ile kendinden bahsettiren 33 yaşındaki Neslihan Doğrusöz, ameliyat olmadan cinsiyet değiştirdi.Yüzüne sakal ektiren Neslihan Doğrusöz, ismini de Doruk olarak değiştirdi. Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Neslihan Doğrusöz, yaşadıklarını anlattı ve bakireliği hakkında açıklamalarda bulundu.

KENDİMİ HEP ERKEK HİSSETTİM

Neslihan Doğrusöz, çocukluğundan itibaren yaşadıklarını şu şekilde ifade etti:

"Küçüklüğümden beri kendimi hep erkek hissettim. Ablalarımın yataklarının başında Tarkan'ın posteri varken benim Ahu Tuğba ve Hülya Avşar'ın posterleri vardı. Bir kız arkadaşım vardı ama ailelerimiz bilmediği için yan yanayken kanka gibi takılıyorduk. El ele gezen çiftlere çok özenirdim.

"BAKİREYİM"

Bakire olduğunu dile getiren Neslihan Doğrusöz “Hiçbir erkek arkadaşım olmadı. Süreçten önce de bakireydim. Değişimde önce erkeklerden bir teklif geldiğinde direk 'Sen gaysin herhalde, erkeklerden hoşlanıyorsun' diyordum. Bana yürüyen erkeklerle her seferinde kankaya bağlıyorduk olayı. Ama hiçbir zaman bir erkekten hoşlanmadım.” Dedi.

LEZBİYEN DEĞİLİM

Kendini erkek gibi hissettiği için bir dönem kadınlık hormonu aldığını dile getiren Neslihan Doğrusöz

"Babam bir dönem beni arayarak 'Ne ölüme ne ölüne' dedi bir sene hiç ailemi görmedim. Sonra eve gittim annemlerle sarılıp ağlaştık. Babam istediği için kadınlık hormonu aldım ve ilk defa sütyen giydim. Ailecek bir Neslihan'ı zorladık. Göğüslerim zaten çok küçüktü şimdi aldırdım. Bir yıllık bir ilişkim var hayatımda kendimi hiç lezbiyen gibi görmedim hep erkek olarak gördüm" dedi.