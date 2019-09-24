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Çukur'dan Hoş Sürpriz Neslican Tay’ı Unutmadılar

Show TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Çukur dizisi, dün akşam yayınlanan bölümünde Cuma günü kanserden dolayı hayata gözlerini yuman Neslican Tay'ı unutmadı.

Çukur'dan Hoş Sürpriz Neslican Tay’ı Unutmadılar

Show TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Çukur dizisi, dün akşam yayınlanan bölümünde Cuma günü kanserden dolayı hayata gözlerini yuman Neslican Tay'ı unutmadı.

24 Eylül 2019 Salı 15:45
Çukur'dan Hoş Sürpriz Neslican Tay’ı Unutmadılar

Çukur Neslican Tay’ı Unutmadı

Show TV kanallarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Çukur dizisi üçüncü sezon ikinci bölümü ile dün akşam izleyicilerle buluştu. Gündemde olan konulara yaptığı göndermelerle bilinen dizi, kanser yüzünden yaşamını yitiren Neslican Tay’ı unutmadı.

“UMUT OLDUN” MESAJI

 Tümör sebebiyle sol bacağını kaybetmek zorunda kalan 21 yaşındaki Neslican Tay, geçen hafta dördüncü defa yakalandığı kansere yenilerek tedavi gördüğü yoğun bakımda hayata gözlerini yummuştu. Ölümü sonrası Türkiye'yi hüzne boğan Neslican Tay, Çukur dizisinde de hoş bir şekilde anıldı.

 Çukur dizisinin akşam yayınlanan bölümüne boş bir duvara yazılan "Gerçek zaferler asla pes etmeyenlerindir. Neslican Tay Çukur'a umut oldun, seni asla unutmayacağız" sözleri damga vurdu.

Çukur'da yer verilen sahne dizi izleyenleri tarafından çok hoş ince bir sahne olarak yorumlandı. Çok sayıda Twitter kullanıcısı dizideki bu sahneyi fotoğrafını paylaşarak, 'Yine çok güzel bir farkındalık yarattınız, tebrikler', 'Bu ayrıntı için teşekkürler' ve 'Ne hoş, ne ince bir düşüncedir yine bu' şeklinde yorumlarda bulundu.

Son Güncelleme: 24.09.2019 15:48
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