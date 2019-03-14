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ÇUKUR Maslak 1453
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ÇUKUR Maslak 1453

PM grubun lüks eğlence mekanı, "Çukur Maslak" Cuma ve Cumartesi gecesi yine eğlenceyle dopdolu.

ÇUKUR Maslak 1453

PM grubun lüks eğlence mekanı, "Çukur Maslak" Cuma ve Cumartesi gecesi yine eğlenceyle dopdolu.

14 Mart 2019 Perşembe 17:03
ÇUKUR Maslak 1453

PM grup (Privileged Minority) bünyesinde, Ağaoğlu Maslak 1453'te bulunan lüks eğlence mekanı, "Çukur Maslak" bu hafta sonu da yüksek eğlence ile sizlerle. 15 Mart Cuma gece 23:59'da Deha Bilimlier, canlı performansı ile sahne alacak. Tarihler 15 Mart Cumartesi 23:59'da, Selen Servi sahnede olacak.

Maslak bölgesinin önde gelen gece kulüplerinden olan Çukur Maslak'ta eğlenmek için rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Çukur Maslak rezervasyon numaraları 0212 803 1983 ve 0542 798 9898. Adres ise Ağaoğu Maslak 1453 A4 Blok. Hafta sonu eğlenceye doymak isterseniz şimdiden yerinizi ayırtmalısınız.

Son Güncelleme: 14.03.2019 17:13
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