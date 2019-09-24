Demi Moore’dan Tüyler Ürperten Tecavüz İtirafı “Annem Para Karşılığı..”

Dünya çapındaki ünlü oyuncu Demi Moore, hayat hikayesini anlattığı ve Inside Out ismini verdiği bir kitap yazdı. 56 yaşındaki Hollywood starı, oldukça renkli geçtiğini ifade ettiği çocukluğundan da söz ettiği kitabında, geçmişindeki karanlık sırları da açığa vurdu.

MOORE’DAN TECAVÜZ İTİRAFI

Demi Moore annesi Virginia King’in gittikleri barlarda erkekler tarafından kolayca fark edilmeleri için henüz genç bir kızken kendisinide yanında götürdüğünü söyledi. Demi Moore'un Inside Out kitabında da anlattığı ve tüm dünya ile ilk defa paylaştığı tüyler ürperten olay da bu sıralar gerçekleşti.

Bir gece yarısı gittikleri bardan döndüklerinde, annesinin 500 dolar karşılığında, Demi Moore'dan yaş olarak büyük bir erkeğin ona tecavüz etmesine göz yumduğunu söyleyen Demi Moore bu olay gerçekleştiği zamanlarda yalnızca 15 yaşındaymış. Demi Moore, gündeme oturan kitabında "Bu bir tecavüz ve kahreden bir ihanetti" ifadelerini kullandı.

New Mexico'da doğan Demi Moore'un babası, ünlü oyuncu henüz dünyaya gelmeden onu ve annesini terk ederek ortadan kaybolmuş. Aynı zamanda Demi Moore, annesinin birçok kez kendini öldürmeye çalıştığını da itiraf etti.