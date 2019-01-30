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Dilara Ural Tribün ile Bomba Gibi

Dilara Ural, "Tribün" şarkısı ile dijital platformlarda yerini aldıktan sonra çok hızlı bir çıkış gösterdi.

Dilara Ural Tribün ile Bomba Gibi

Dilara Ural, "Tribün" şarkısı ile dijital platformlarda yerini aldıktan sonra çok hızlı bir çıkış gösterdi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:54
Dilara Ural Tribün ile Bomba Gibi

2015 yılında "Erkekler" isimli bir single çalışması da yapan Dilara Ural yeni single çalışması ile hayranlarının beğenisine sunduğu "Tribün" şarkısı ile dijital platformlarda 28 Ocak 2019'da yerini aldı. Kısa sürede 700.000 izlenme sayısını geçen Dilara'nın "Tribün" parçası, DMC (Doğan Music Company) etiketi ile çıktı. Tribün şarkısının söz ve müziği Duygu Eyüboğlu, düzenlemesi Burak Yeter’e ait olan klipte yönetmen koltuğunda Alexone oturdu. Kuşadası Çamlık Tren Müzesi ve Antalya Lara Sahilinde çekilen Tribün klibi, toplamda 3 gün sürerken, klipteki dans koreografisini Ali Erim Koç yaptı. Dilara'ya klipte Türkiye’nin en iyi 5 dansçısı eşlik etti.

Dilara Kimdir?
Dilara Amasya’da doğdu. 6 yaşında İzmir Senfoni Orkestrası çocuk korosuna katıldı. Aynı zamanda piyano dersleri ve bale eğitimi alıyordu. 8 Yıl boyunca Süleyman KIVRAK’tan şan eğitimi aldıktan sonra New York’ta Martha Graham Contemporary School’da okudu. Dilara Antalya'da, İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı şan bölümünü bitirdikten sonra İspanya'ya gitti ve orada Victor Ullate Ballet School'da, Jazz ve Contermporary dance okudu. Şarkılarının söz ve müziğini yapan Dilara; gitar, piyano ve viyolonsel çalarak, beste çalışmalarıın sürdürüyor.

Dilara'nın Tribün Şarkısı Dinlemek İçin Tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=0g_GYuR_nSc

Anahtar Kelimeler:
Dilara UralTribün
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