Dilara Ural Tribün ile Geliyor

Bundan önce "Erkekler" adlı single çalışması ile Türk pop müziğine hızlı bir giriş yapan Dilara, şimdide Söz ve Müziği Duygu Eyüpoğlu, Aranje'si Burak Yetere ait olan "Tribün" adlı single çalışması, DMC etiketi ile dijital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor. Dilaranın klip yönetmenliğini Alexone yaparken klip çekimleri, 2 ayrı şehirde toplamda 3 gün sürdü.

Ali Erim Koç dans koreografilerini hazırladığı klipte, Türkiyenin en iyi 5 danşçısı kullanıldı. "TRIBÜN" 28 Ocak 2019 da tüm Dijital platformlarda yerini alacak.

Dilara Ural'ın Tribün Şarkısının Teaser'ı: https://www.instagram.com/p/BtDqhgIBb0m/

https://www.instagram.com/p/BtAsZ3JA5oi/