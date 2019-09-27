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Ebru Gündeş sosyal medyaya damga vurdu
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Ebru Gündeş sosyal medyaya damga vurdu

Arabesk müziğinin divalarından Ebru Gündeş, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı çocukluk fotoğrafı ile konuşuldu.

Ebru Gündeş sosyal medyaya damga vurdu

Arabesk müziğinin divalarından Ebru Gündeş, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı çocukluk fotoğrafı ile konuşuldu.

27 Eylül 2019 Cuma 13:38
Ebru Gündeş sosyal medyaya damga vurdu

 Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden biri olan Ebru Gündeş, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı çocukluk fotoğrafı ile adından söz ettirdi.

"BU DÜNYADA ÇOCUK OLMAK VAR"

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, çocukluğuna ait bir fotoğraf karesini takipçileri ile paylaşarak fotoğrafın altına "Bu dünyada çocuk olmak var" şeklinde not düştü.

Ebru Gündeş paylaştığı bu çocukluk fotoğrafı sosyal medya da konuşuldu. Ebru Gündeş'in çocukluk fotoğrafının altına yazdığı nota ima yapan bazı takipçileri "Bu dünyada Ebru Gündeş olmak vardı" yazdı.  Ebru Gündeş'in yakın arkadaşı Ebru Destan ise ünlü şarkıcının hiç değişmediğini ifade ederek , "Ya Ebru değişmemişsin, hep böyle biraz çocuk kalmışsın" yorumunu yaptı.

Son Güncelleme: 27.09.2019 13:40
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