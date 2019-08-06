Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
99584
ALTIN
261.529
DOLAR
5.5291
STERLİN
6.7151
EURO
6.1911
Mide Balonu Nedir? Mide balonu nasıl takılır?
Alışverişin Yeni Hali
Alışverişin Yeni Hali
Türkiye, Ölümlü Trafik Kazası Sayısında Avrupa’da Birinci
Trafik Kazası Tazminatı
PlaySpor Yayın Hayatına Yakında Başlıyor
Playspor Çok Yakında

Ebru Polat takipçisini ifşa etti!

Ebru Polat çirkin mesajı ifşa etti!

Ebru Polat takipçisini ifşa etti!

Ebru Polat çirkin mesajı ifşa etti!

06 Ağustos 2019 Salı 17:20
Ebru Polat takipçisini ifşa etti!

Ebru Polat çirkin mesajı ifşa etti!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabına gönderilen bir mesajı ifşa etti ve bu tarz mesaj yollamayı düşünenlerin gözünü korkuttu.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve adından her gün söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, son olarak instagram hesabından sürat teknesinde paylaşım yaptı ve ardından bir takipçisinden gelen çirkin mesajı ifşa etti.

Bu tarz mesajlar gelirse artık isminizi ifşa edicem diyen Polat' gelen mesajda  "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim" yazıyordu.

'HADLERİNİ BİLSİNLER'

Ebru Polat, "Bunu özellikle buraya koyuyorum; bir daha bu tarz mesajlar alırsam isim ile birlikte paylaşacağım. Bir b.k bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
EbrupolatIfşaettiMagazinSosyalmedya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
350 milyon 'tık'a anlam veremiyorum!
350 milyon 'tık'a anlam veremiyorum!
Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı...
Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı...
Kırmızı mayosuyla takipçilerini heyecanlandırdı
Kırmızı mayosuyla takipçilerini heyecanlandırdı

banner8

banner37

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim