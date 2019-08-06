Ebru Polat takipçisini ifşa etti!

Ebru Polat çirkin mesajı ifşa etti!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabına gönderilen bir mesajı ifşa etti ve bu tarz mesaj yollamayı düşünenlerin gözünü korkuttu.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve adından her gün söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, son olarak instagram hesabından sürat teknesinde paylaşım yaptı ve ardından bir takipçisinden gelen çirkin mesajı ifşa etti.

Bu tarz mesajlar gelirse artık isminizi ifşa edicem diyen Polat' gelen mesajda "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim" yazıyordu.

'HADLERİNİ BİLSİNLER'

Ebru Polat, "Bunu özellikle buraya koyuyorum; bir daha bu tarz mesajlar alırsam isim ile birlikte paylaşacağım. Bir b.k bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.