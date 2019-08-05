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Ebru Polat'tan ayrılığa sebep olduğu söylenen Hilal Altınbilek hakkında şoke eden bir iddia

Ebru Polat'tan ayrılığa sebep olduğu söylenen Hilal Altınbilek hakkında şoke eden bir iddia

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:17
Ebru Polat'tan ayrılığa sebep olduğu söylenen Hilal Altınbilek hakkında şoke eden bir iddia

Şarkıcı Ebru Polat, Miray Daner ve Kublay Aka'yı ayırdığı iddia edilen Hilal Altınbilek hakkında şoke eden bir iddia daha geldi. Polat, Miray'a gelen ve ayrılığa sebep olan mesajı Hilal Altınbilek tarafıdan atıldığını öne sürdü.

Rol aldıkları 'Vatanım Sensin' dizisiyle beraber ilişkilerine başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde 2.5 yıllık ilişkilerini ihanet iddialarıyla bitirmişti.

AYRILIK MESAJINDAN SONRA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çukur dizisiyle oyunculuğu ve yakışıklı görüntüsüyle adından söz ettiren Kubilay Aka, sosyal medya hesabından yazdığı duygu yüklü ayrılık mesajından bir kaç gün sonra Hilal Altınbilek olduğu iddia edilen bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı.

HER ŞEYİ DM'DEN GELEN MESAJLA ÖĞRENMİŞTİ 

Miray Daner, 2.5 yıllık sevgilisi Kubilay Aka'nın kendisini Hilal Altınbilek ile aldattığını İnstagram DM'den gelen bir mesajla ihanete uğradığını öğrenmişti.

'O MESAJI HİLAL ATMIŞTIR'

Ebru Polat bu olayaların üstüne büyük bir iddiada bulundu ve  "O mesajı Miray'a Hilal Altınbilek atmıştır, çocuk ayrılmaya cesaret edemediyse, Hilal'de Miray'ın gururlu bir kız olduğunu öğrendiyse ayrılacağını tahmin etmiştir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
HilalaltınbilekEbrupolatAyrılık
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