Ece Erken'den göndermeli yazı

Ekranların sempatik ve sevilen sunucusu Ece Erken sezonun kapanmasıyla soluğu çeşmede almıştı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Erken, son günlerde göndermeli mesajlar paylaşmaya başladı.

İlk başta 'Yalnızlık güzel kadınların lüks seçimidir!' yazısını paylaşan Ece Erken, daha sonra bu yazıyı silip daha uzun bir yazı paylaştı.

“Sevdiklerine bağlı ol, ama bağımlı olma. Fedakar ol ama kendini feda etme. Dünü unutma, saplantılı kalma da. Sabret ama katlanma. Eleştir ama suçlama. İste ama ısrar etme. Ve en önemlisi hiç kimseye biat etme. Bir gün hepimizin öleceğini de asla unutma” yazan Erken’in bu paylaşımlarındaki yazıyla kime gönderme yaptığı ise merak konusu.