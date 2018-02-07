Elif Aktuğ, Seda Sayan'ın sunduğu Seda Sayan'la programında

Ünlü sanatçı ve sunucu Seda Sayan'ın sunduğu Seda Sayan’la programında eğlenceli, kıpır kıpır ve keyifli bir şova hazır olun. Türkiye’nin en beğendiği isimler tüm bilinmeyenleriyle artık Seda Sayan’la stüdyosuna gelecek. Değişim isteyenler ve fark yaratmak isteyenler, moda bölümünde adeta baştan yaratılacak.

Magazin köşesinde Elif Aktuğ gibi alanındaki uzman isimler ünlüler dünyasında konuşulmadık olay bırakmayacak. Başka hiçbir yerde duymadığınız olaylar “Seda Sayan’la”da masaya yatırılacak. Seda Sayan'la 07 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'da izleyici ile buluşacak.

Elif Aktuğ Kimdir ?

Elif Aktuğ, hakakında bilgiler, şahsi websitesinden alınmıştır...