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Elif Aktuğ, Seda Sayan'ın sunduğu Seda Sayan'la programında

Magazin köşesinde Elif Aktuğ gibi alanındaki uzman isimler ünlüler dünyasında konuşulmadık olay bırakmayacak.

Elif Aktuğ, Seda Sayan'ın sunduğu Seda Sayan'la programında

Magazin köşesinde Elif Aktuğ gibi alanındaki uzman isimler ünlüler dünyasında konuşulmadık olay bırakmayacak.

07 Şubat 2018 Çarşamba 14:29
Elif Aktuğ, Seda Sayan'ın sunduğu Seda Sayan'la programında

Ünlü sanatçı ve sunucu Seda Sayan'ın sunduğu  Seda Sayan’la programında eğlenceli, kıpır kıpır ve keyifli bir şova hazır olun. Türkiye’nin en beğendiği isimler tüm bilinmeyenleriyle artık Seda Sayan’la stüdyosuna gelecek. Değişim isteyenler ve fark yaratmak isteyenler, moda bölümünde adeta baştan yaratılacak.

Magazin köşesinde Elif Aktuğ gibi  alanındaki uzman isimler ünlüler dünyasında konuşulmadık olay bırakmayacak. Başka hiçbir yerde duymadığınız olaylar “Seda Sayan’la”da masaya yatırılacak. Seda Sayan'la 07 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'da izleyici ile buluşacak.

Elif Aktuğ Kimdir ?

Elif Aktuğ, hakakında bilgiler, şahsi websitesinden alınmıştır...

Ankara’da doğdum, İzmir’de yaşadım, İstanbul’u yaşıyorum…

Okur-yazar olduğumdan bu yana sadece okuyup yazmayı istedim, öyle de nasip oldu; uzun zamandır ‘köşe’ yazmaktayım ve yazılarımla dokunabilmekteyim okuyucuya.

İnsanın sevdiği işi yapabilmesi büyük nimet, ben bunun keyfini her an hissetmekte ve bunun için Allah’a şükretmekteyim.

AKŞAM Gazetesi’nde 6. yılım, bir ara Milliyet Cadde’ye gittim 6 aylığına; şöyle bir bakıp geri geldim yuvaya…

Mesleğe İzmir Yeni Asır’da başladım, gerisi geldi işte… Okurla buluştuğum anları çok seviyorum, benim bıraktığım yerden almalarını; duygularımın onlara geçmesini, onları zaman zaman kızdırmayı, güldürmeyi, eğlendirmeyi seviyorum. Şaşırtmayı da…

Bu siteyi açtığımızdan beri ‘hakkımda’ bölümü boştu ve sizden gelen taleple bir iki satır yazmak farz olmuştu…

Çokça anı, fazlaca alın teri, bir dolu emek, binlerce cümle, milyonlarca kelime, sayısız dost, büyük bir aşk, genç-yaşlı, kadın-erkek kocaman yüreklerin desteği, takdiri ve tarifsiz mutluluklar; kendimi böyle tanımlıyorum ben…

Son Güncelleme: 07.02.2018 14:35
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Magazin ProgramıMagazinSeda SayanlaSeda SayanELİF AKTUĞ
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