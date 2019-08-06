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Fenomen Reynmen'in Ela şarkısından ne kadar kazandığı açığa çıktı

Reynmen'in kazandığı para ortaya çıktı

Fenomen Reynmen'in Ela şarkısından ne kadar kazandığı açığa çıktı

Reynmen'in kazandığı para ortaya çıktı

06 Ağustos 2019 Salı 12:53
Fenomen Reynmen'in Ela şarkısından ne kadar kazandığı açığa çıktı

'Derdim Olsun' şarkısıyla piyasaları alt üst eden ünlü youtuber Yusuf Aktaş, son günlerde çıkardığı Ela şarkısıyla kazandığı para ortaya çıktı.

İlk çıkardığı Derdim Olsun şarkısıyla rekor kıran Yusuf Aktaş, çıkardığı Ela şarkısıyla 210 bin TL kazandı.

100 MİLYONU GEÇTİ

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın yeni şarkısı 'Ela' ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatte ise 15 milyondan fazla tıklanma aldı.Her fırsatta şarkısına olan güvenini dile getiren ünlü youtuber Reynmen, 100 milyon izlenen klibinden 37 bin dolar yani yaklaşık 210 bin TL kazandı.

BAĞIŞ YAPACAK

Kazandığı parayı ne yapacağı çok merak edilen Yusuf Aktaş,geçtiğimiz günlerde takipçisinin 'kazandığın parayı ne yapacaksın' sorusuna, elde ettiği geliri 3 ayrı vakfa bağışlayacağını açıkladı.

Son Güncelleme: 06.08.2019 13:07
Anahtar Kelimeler:
YoutubeFenomenElaReynmen
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