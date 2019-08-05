FERHAT GÖÇER'İN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMI TÜM TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Şarkıcı Ferthat Göçer, sosyal medya hesabından itibar suikastı yapanlara çok ağır küfürde bulundu.Takipçileri bunu şaşkınlıkla karşılarken bir yandan ise Göçer'i soru yağmuruna tuttu.

Şarkıcı Ferhat Göçer, sosyal medyasında yaptığı açıklamanın sonunda yazdığı küfür ile gündeme oturdu.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞKIN

Sosyal medya kullanıcıları ve Göçer'in takipçileri küfürlü paylaşımı görünce şaşkına uğradılar ve defalarca bu yazıyı okuyan takipçileri kime tepki gösterdiğini anlayamadı.

'SIRA BİR GÜN SİZE DE GELECEK'

Göçer yaptIğı paylaşımında, "İtibar suikasti ile yalnızlaştık diye ağlayanlar zamanında benzeri suikastlerin tetikçiliğini yapıyorlardı... Algı s... leri... Sıra birgün size de gelecek" notunu ekledi ve tüm takipçilerini şoka uğrattı.

İÇİNİ DÖKTÜ

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde dinleyecilerine içini döken ve rap müziğin yükselmesi ile ilgili konuşan Göçer, "Bunun nedeni popçuların arasındaki rekabetin çizgiyi aşması. Pop müzikte kalitenin düşmesi" açıklamalrında bulundu ve tepkisini ortaya koymuştu.