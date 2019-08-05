Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
99584
ALTIN
261.529
DOLAR
5.5291
STERLİN
6.7151
EURO
6.1911
Mide Balonu Nedir? Mide balonu nasıl takılır?
Alışverişin Yeni Hali
Alışverişin Yeni Hali
Türkiye, Ölümlü Trafik Kazası Sayısında Avrupa’da Birinci
Trafik Kazası Tazminatı
PlaySpor Yayın Hayatına Yakında Başlıyor
Playspor Çok Yakında

FERHAT GÖÇER'İN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMI TÜM TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

FERHAT GÖÇER'İN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMI TÜM TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:30
FERHAT GÖÇER'İN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMI TÜM TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Şarkıcı Ferthat Göçer, sosyal medya hesabından itibar suikastı yapanlara çok ağır küfürde bulundu.Takipçileri bunu şaşkınlıkla karşılarken bir yandan ise Göçer'i soru yağmuruna tuttu.

Şarkıcı Ferhat Göçer, sosyal medyasında yaptığı açıklamanın sonunda yazdığı küfür ile gündeme oturdu.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞKIN

Sosyal medya kullanıcıları ve Göçer'in takipçileri küfürlü paylaşımı görünce şaşkına uğradılar ve defalarca bu yazıyı okuyan takipçileri kime tepki gösterdiğini anlayamadı.

'SIRA BİR GÜN SİZE DE GELECEK'

Göçer yaptIğı paylaşımında,  "İtibar suikasti ile yalnızlaştık diye ağlayanlar zamanında benzeri suikastlerin tetikçiliğini yapıyorlardı... Algı s... leri... Sıra birgün size de gelecek" notunu ekledi ve tüm takipçilerini şoka uğrattı.

İÇİNİ DÖKTÜ

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde dinleyecilerine içini döken ve rap müziğin yükselmesi ile ilgili konuşan Göçer, "Bunun nedeni popçuların arasındaki rekabetin çizgiyi aşması. Pop müzikte kalitenin düşmesi" açıklamalrında bulundu ve tepkisini ortaya koymuştu.

Son Güncelleme: 05.08.2019 11:55
Anahtar Kelimeler:
SosyalmedyaKüfürFERHATGÖÇER
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebru Polat takipçisini ifşa etti!
Ebru Polat takipçisini ifşa etti!
350 milyon 'tık'a anlam veremiyorum!
350 milyon 'tık'a anlam veremiyorum!
Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı...
Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı...

banner8

banner37

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim