Güzel oyuncu Gonca Sarıyıldız estetiksiz haliyle şaşırttı

Star TV ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan Benim Tatlı Yalanım cumartesi akşamları büyük ilgiyle takip ediliyor. İçten senaryosu ile daha ilk bölümden ilgi toplayan dizinin konusu kadar oyuncuları da seyirciler tarafından ilgi ile takip ediliyor.

Eşi tarafından terk edilen Nejat’ın, (Furkan Palalı) annesini hiç görmeyen kızına üzülmemesi için anlattığı yalanların git gide içinden çıkılmaz bir hal almasını konu edinen dizinin başrol oyuncuları arasında Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer gibi isimler var.

Dizide Hande Eymen karakterini canlandıran Gonca Sarıyıldız ise son zamanlarda değişimi ile sosyal medyanın gündemine düştü.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Fatma Hatun karakteri ile adını duyuran Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz hali sosyal medyaya bomba etkisi yarattı.

Dudaklarını dolgunlaştıran, burnunu kaldırtan ve yanaklarına dolgu yaptıran Gonca Sarıyıldız'ın eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte güzel oyuncu Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz hali...