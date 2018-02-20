Jet Sosyete yeni 2. bölüm fragmanı yayında Jet Sosyete 1. İlk bölüm izle

Jet Sosyete 2. Yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından merak ediliyor. Jet Sosyete ilk 1. Bölüm izleme linki araştırılıyor. Tanıtımıyla da çok konuşulan Jet Sosyete izleyicisi ile her hafta Pazar akşamları Star TV’de buluşacak. Gülse Birsel senaristliğini de yaptığı Jet Sosyete’de; 90’lı yıllarda magazinel, ikinci sınıf manken Gizem karakteri ile izleyiciyi şaşırtıyor. Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor. Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Jet Sosyete 2. Yeni bölüm fragmanı ve ilk bölüm izleme linki haberimizde.

JET SOSYETE İLK BÖLÜM İZLEME LİNKİ

JET SOSYETE 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

JET SOSYETE KONUSU

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

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Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

JET SOSYETE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun başarılı isimlerin rol aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.

ÇAĞLAR ÇORUMLU

1 Ocak 1977 Amasya doğumlu oyuncu Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Daha önce Yeni Numara, Ezo Gelin, Üvey Aile, Haneler, Koyu Kırmızı, Pek Yakında, Yok Artık, Tatlım Tatlım ve Kolonya Cumhuriyeti gibi projelerde rol almıştır.

CENGİZ BOZKURT

24 Aralık 1965 Nevşehir doğumlu oyuncu University of London Goldsmiths Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu daha önceden Ezo Gelin, Parmaklıklar Ardında, Karagümrük Yanıyor, Sevgili Dünürüm, Devrim Arabaları, Leyla ile Mecnun, Aramızda Kalsın, Ben de Özledim, Kocamın Ailesi, Kara Bela, Küçük Esnaf ve Mutluluk Zamanı gibi projelerde rol almıştır.

SARP APAK

11 Kasım 1981 Diyarbakır doğumlu oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Daha önceden En Son Babalar Duyar, Avrupa Yakası, Kavak Yelleri, Aşağı Yukarı Yemişliler ve Yalan Dünya’nın kadrosunda yer almıştır.

GÜLSE BİRSEL

11 Mart 1971 İstanbul doğumlu oyuncu Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Oyunculuğa aynı zamanda senaryo yazarlığını da yaptığı Avrupa Yakası ile başlangıç yapmıştır. Akabinde ise yine senaryosunu yazdığı Yalan Dünya da rol almıştır.

HASİBE EREN

6 Haziran 1975 Almanya doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü mezunudur. Deneyimli oyuncu daha önceden Aşk Meydan Savaşı, Kibar Ana, Avrupa Yakası, Yerden Yüksek, Yalan Dünya, Aile işi ve Türk Malı’nda rol almıştır.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN

1 Ocak 1983 Eskişehir doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Başarılı oyuncu daha önceden Haziran Gecesi, Çapkın, Binbir Gece, Yalan Dünya ve Masum gibi dizi projelerinde rol almıştır.

DERYA KARADAŞ

4 Mayıs 1981 İstanbul doğumlu oyuncu eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde almıştır. 2011 yılında Yalan Dünya ile oyunculuğa başladıktan sonra Geniş aile Yapıştır, Şeytan Tüyü ve Aile Arasında gibi projelerde rol almıştır.

ECEM UZUN

17 Haziran 1992 İstanbul doğumlu genç oyuncu daha önceden Aliye, Geniş zamanlar, Gönül Salıncağı, Pulsar, Ah Kalbim, Küçük Sırlar ve Aşk Yalanı Sever’in kadrosunda yer almıştır.

ASLI BEKİROĞLU

16 Kasım 1995 İstanbul doğumlu oyuncu Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisidir. Genç oyuncu Beni Böyle Sev dizisiyle oyunculuğa başladıktan sonra Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, İkimizin Yerine ve Yol Arkadaşım gibi projelerde rol almıştır.

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

20 Mart 1956 İstanbul doğummlu oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. En son Kırlangıç Fırtınası’nda rol alan deneyimli oyuncu daha önceden Tatlı İntikam, Kocamın Ailesi, Bebek İşi, Aldırma Gönül, Kötü Yol, Sen De Gitme, Bizim Yenge, Yol Arkadaşım ve Bizim Evin Halleri gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.

ENİS ARIKAN

3 Ocak 1983 İstanbul doğumlu oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim almıştır. En son Familya dizisinde rol alan başarılı oyuncu daha önceden Küçük Ortak, Hayat Ağacı, Uçurum, Yerden Yüksek, Aşk ve Ceza, Genco, Çekirdek Aile ve Aynalı Tahir’in kadrosunda yer almıştır.

ŞAHİN IRMAK

29 Eylül 1981 İzmir doğumlu oyuncunun Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlamıştır. Deneyimli oyuncu daha önceden Kurtlar Vadisi, Aliye, Kara Yılan, Aşağı Yukarı Yemişliler, Sultan ve Aldırma Gönül gibi dizi projelerinde rol almıştır.