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Kadın Dizisinin Başrolü Feyyaz Duman’ın Mutlu Günü
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Kadın Dizisinin Başrolü Feyyaz Duman’ın Mutlu Günü

Kadın isimli dizisinin başrollerini paylaşan Feyyaz Duman, dün akşam sevgilisi Zozan Şimşek ile dünya evine girdi. Kadın dizisinin oyuncuları oyuncu Feyyaz Duman'ı yalnız bırakmadı.

Kadın Dizisinin Başrolü Feyyaz Duman’ın Mutlu Günü

Kadın isimli dizisinin başrollerini paylaşan Feyyaz Duman, dün akşam sevgilisi Zozan Şimşek ile dünya evine girdi. Kadın dizisinin oyuncuları oyuncu Feyyaz Duman'ı yalnız bırakmadı.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:40
Kadın Dizisinin Başrolü Feyyaz Duman’ın Mutlu Günü

Kadın isimli dizisinin başrollerini paylaşan Feyyaz Duman, dün akşam sevgilisi Zozan Şimşek ile dünya evine girdi. Kadın dizisinin oyuncuları oyuncu Feyyaz Duman'ı yalnız bırakmadı.

05.09.2019 08:34

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Kadın dizisindeki Arif karakterini canlandıran ile insanların sevgisini kazanan oyuncu Feyyaz Duman, dün akşam saatlerinde görkemli bir düğünle Zozan Şimşek'le hayatını birleştirdi.

MUTLULUĞU PAYLAŞTILAR

Çiçeği burnunda çiftin düğününde göze çarpan dizi oyuncuları Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Caner Cindoruk, Gökçe Eyüboğlu ve Sahra Şaş çifti oldu. Kadın isimli televizyon dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci'nin rol arkadaşının düğününe katılmadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Son Güncelleme: 05.09.2019 17:42
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