Kendi şarkısının sözlerini unuttu

Teoman geçtiğimiz günlerde Vadi Açıkhava'da verdiği konserle sevenleriyle buluştu.

Gecenin açılışını “Duş” ile yapan ünlü rock’çı, devamında ise 'İstanbul'da Sonbahar' ve 'gönülçelen' gibi hit olmuş şarkılarıyla devam etti.Ancak 'Zamparanın Ölümü' adlı şarkısını söylediği sırada şarkının sözlerini unutup biranda duraksadı ve seyirciyi şaşırttı.Teoman 'Sözleri unutmuşum,ekip arkadaşalrıma sormam lazım' itirafından sonra ekibinden yardım aldı ve kaldığı yerden devam etti.

Dinlemeye gelenler arasında Seçkin Piriler'de vardı.