Kerem Bürsin tekneden düştü

Kerem Bürsin tatilde facianın eşiğinden döndü.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Bodrum tatilini keyifsiz bitirmek zorunda kaldı. Tekneden düşen yakışıklı oyuncunun, omurgası kırıldı.Tatilini yarıda kesen yakışıklı oyuncu yaklaşık 10 gündür tedav görüyor.

10 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYOR

Yaklaşık 10 gündür tedavi gören ve korse kullanan oyuncunun sağlık durumunun gün geçtikçe daha iyi olduğu öğrenildi.Bürsin'in gördüğü fizik tedavisinden dolayı eski sağlığına kısa sürede kavuşucağı söyleniyor.