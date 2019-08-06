Kırmızı mayosuyla takipçilerini heyecanlandırdı

Cesur pozlarıyla ve tarzıyla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, İnstagram hesabından paylaştığı mayolu pozuyla tüm takipçilerini heyecanlandırdı.

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşayan model Didem Soydan, kırmızı mayosuyla poz verdi.Soydan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

KIRMIZI MAYOSUYLA POZ VERDİ

Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı fotoğraflarla gündemden düşmeyen Didem Soydan, bu sefer kırmızı mayosuyla fotografını paylaşıp, "Daha cesur, daha cool..." notunu düştü.