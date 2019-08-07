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Kızıyla beraber tatile çıktı

'Yeter ki inanalım küçük kız'

Kızıyla beraber tatile çıktı

'Yeter ki inanalım küçük kız'

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:01
Kızıyla beraber tatile çıktı

'Yeter ki inanalım küçük kız'

Uraz Kaygılaroğlu ile geçtiğimiz günlerde herkesi üzen boşanma kararını alan Melis İşiten, kızıyla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

2016 yılında kızları Ada dünyaya gelen Kaygılaroğlu çifti, geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen boşanma kararını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Başarılı oyuncu,boşanma haberinden sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

İşiten, kızı ile olan fotoğrafına şu notu düştü:

Yeter ki inanalım küçük kız. 'Olmaz' denileni oldurturuz. 

Bir diğer paylaşımında ise 'YOLDAŞ' notunu düşerek tekrar kızıyla olan fotoğraflarını paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
BoşanmaUrazUrazkaygılaroğlu
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