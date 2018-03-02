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Magazin dünyasında en çok konuşulan ünlü isimler belli oldu

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan, Şubat ayı magazin raporu açıklandı. Rapora göre ay boyunca en çok konuşulan isimler, internet medyasında Acun Ilıcalı, yazılı ve görsel basında ise Seren Serengil oldu. Acun, Türkiye’de hazırlayıp sunduğu yarışma programlarının rotasını yurtdışına çevirdi. Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil ise aldığı üç günlük hapis cezası nedeniyle basında sıklıkla yer aldı. Sanat camiasını üzen haber, Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın vefatı oldu. Sevenlerini üzen bir diğer isim ise geçirdiği rahatsızlık sonucunda yoğun bakıma alınan ünlü aktör Kadir İnanır’dı. İşte araştırmanın detayları…

Magazin dünyasında en çok konuşulan ünlü isimler belli oldu

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan, Şubat ayı magazin raporu açıklandı. Rapora göre ay boyunca en çok konuşulan isimler, internet medyasında Acun Ilıcalı, yazılı ve görsel basında ise Seren Serengil oldu. Acun, Türkiye’de hazırlayıp sunduğu yarışma programlarının rotasını yurtdışına çevirdi. Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil ise aldığı üç günlük hapis cezası nedeniyle basında sıklıkla yer aldı. Sanat camiasını üzen haber, Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın vefatı oldu. Sevenlerini üzen bir diğer isim ise geçirdiği rahatsızlık sonucunda yoğun bakıma alınan ünlü aktör Kadir İnanır’dı. İşte araştırmanın detayları…

02 Mart 2018 Cuma 12:15
Magazin dünyasında en çok konuşulan ünlü isimler belli oldu

TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye, bu yıl sezon finalini erken yaptı. Programın sunuculuğunu Jess Molho’ya bırakan Acun, final bölümünü kendisi sundu. Son günlerde ise 'Survivor 2018' yarışması ile gündemden düşmeyerek Şubat ayı boyunca medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Sahibi olduğu kanalda ‘Gel Konuşalım’ programında konuşan Ilıcalı, hedefinin dünyaya açılmak olduğunu belirterek bu yönde çalışmalar yaptığını ifade etti.

Seren Serengil aşk pozlarını sosyal medyada paylaşıyor

Seren Serengil, Gülben Ergen ile yaşadıkları polemiğin ardından mahkeme kararı ile 3 gün hapis yattı. Hapse girmesiyle çok konuşulan ünlü isim, o dönem yaşadığı aşkın sinyallerini de verdi. Şarkıcı Yaşar İpek ile aşk yaşamaya başlayan Serengil, sıkıntılı dönemlerinde yanında olduğu ve onu sahiplendiği için kayıtsız kalamayacağını söyleyerek aşklarını duyurmuş oldu. Şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile konuşulan Serengil, ay boyunca toplamda 3 bin 776 haberin konusu olarak en çok konuşulan ünlü isimlerden oldu.

Listedeki diğer isim Demet Akalın oldu

Geçtiğimiz ay kızının dördüncü yaş gününü görkemli bir parti ile kutlayan Demet Akalın, bu ay da medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Akalın, birçok ünlü isim katıldığı partiden görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Her yaptığıyla magazin dünyasında gündem yaratan ünlü şarkıcı Akalın, Demet Şener ile yaşadığı “dul” polemiği, dünyaca ünlü bir markanın defilesini paylaşıp "Hepsi benim olmalı” sosyal medya paylaşımıyla da gündemden düşmeyerek çok konuşuldu.

Tarkan sonunda müjdeyi verdi

2016 yılında Pınar Dilek ile dünya evine giren megastar Tarkan’ın ne zaman baba olacağı merak konusuydu. Müjdeli haberi, sosyal medyadan paylaştığı video ile duyuran Tarkan, paylaşımı ile büyük beğeni topladı. Videoda sergilediği sempatik tavırlarıyla sevenlerine mutlu haberi veren ünlü popçu ay boyunca medyada 2 bin 577 haberle yer alarak en çok konuşulan ünlü isimler listesinde üst sıralara yerleşti.

Magazin camiasını meşgul eden bir diğer konu ise Arda Turan’ın 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Aslıhan Doğan’a evlenme teklifi etmesi oldu. Ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte Aslıhan Doğan’ı istemeye gitti. 

Anahtar Kelimeler:
MagazinMtmMedya Takip MerkeziAcunTarkanSeren SerengilNuray HafiftaşDemet Akalın
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