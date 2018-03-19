Şehzade Mehmed, babası Murad Han’ın vefatından sonra tahta çıkmak üzere Manisa’dan Edirne’ye yola çıkar. Tahtın bir diğer adayı olan Şehzade Orhan ise bu sırada Konstantiniyye’dedir. İmparator Konstantinos, Şehzade Orhan’ı Osmanlı’nın başına geçirmek ister ve Edirne’ye gönderme kararı alır. Edirne’de onları bekleyen Çandarlı Halil Paşa’nın taht mücadelesinde kimi destekleyeceği Osmanlı’da yeni bir dönemin başlamasına yol açacaktır.

Mehmed Bir Cihan Fatihi Yayın Tarihi : 20 Mart Salı / 2018

Yayın Saati : 20.00

Kenan İmirzalioğlu

Dizideki Adı: Mehmed

İslam Aleminin yetiştirdiği en büyük dehalardan birisi... Asker, Devlet Adamı, Mühendis, Mimar, Şair... Batılıların tabiri ile Rönesans Sultanı... Fetret Devri’nden çıkmış, kaderi sallantıda olan Osmanlı İmparatorluğu’nu bir Dünya Devleti haline getirecek olan münevver... Adının Fatih sıfatıyla anılmasına sebep olacak büyük fethi, Konstantinapolis’in fethini gerçekleştirmek için durmadan çalışacaktır.

İçerde ve dışarda kendisine oynanan oyunlarla, Bizans Entrikalarıyla boğuşacak, ve babasına verdiği sözü sonunda tutacak, Hz. Muhammed (sas)’in övgüsüne mazhar olacaktır.

Çetin Tekindor

Dizideki Adı: Çandarlı Halil Paşa

Sultan Mehmed’e babasından yadigar kalan Veziriazam... Devlette Osmanlı ailesinden sonra gelen en güçlü ailenin, Çandarlı ailesinin temsilcisi... Sultan Murat ölürken Çandarlı’ya, “Mehmed’in Konstantinapolis hayalinin devleti ateşe atmasına müsaade etme” diye vasiyet eder. Çandarlı’nın büyük çelişkisi böyle başlar. Bir tarafta dünyada en saygı duyduğu adama verdiği söz, öte tarafta yüreği Konstantinapolis ateşiyle yanan Sultanı Mehmed...

Bir babayla oğulun arasında sıkışmış kalmış, Devleti için en hayırlısını ümit eden bir adamdır Çandarlı... Ama verdiği söz onu Mehmed’le karşı karşıya getirecek, belki de sultanına ihanete mecbur edecektir.

Gürkan Uygun

Dizideki Adı: Delibaş

Mehmed’in fedaisi... Canını sultanının canına, ruhunu ruhuna katmış, daha o konuşmadan ne istediğini anlayacak kadar aşina olmuş bir cengaver. Delibaş dünyada Sultanından başka kimseyi sevmemiş, sevmeyi de istememiştir. Ne parayı, ne köşkleri, sarayları gözü görmemiş; bilakis hepsinden kaçmak, sultanıyla seferlere çıkmak, akınlar yapmak çekmiştir yüreği...

Ama ne oldum dememeli, ne olacağım demeli misali, Delibaşın deli yüreği aşkla imtihan olacaktır. Hem de hiç aşık olmaması gereken, aksine bulduğu yerde öldürmesi gereken birisine...

Büşra Develi

Dizideki Adı: Eleni

Mega Dük Notaras’ın kızı olarak en büyük hayali günün birinde Bizans’ın önemli mimarlarından biri olmak iken siyasi sebepler nedeniyle Şehzade Orhan’la evlenmeye zorlanır. Konstantinopolis’ten Edirne’ye doğru başlayan yolculuğu Sultan Mehmed’in esiri olmasıyla son bulur. Tabii her son yeni bir başlangıçtır.

Hazal Filiz Küçüköse

Dizideki Adı: Melike

Çandarlı Halil Paşa’nın kızıdır. Kendini bildi bileli Mehmed’e aşıktır. Mehmed çocuk yaşında tahttan ayrılıp Manisa’ya gönderildiğinde onu bekleyeceğine yemin etmiş, döneceği günü beklemiştir.

Murad Han’ın ölmesi üzerine Mehmed yeniden tahta geçince Melike’nin de dileği gerçek olur. Ancak Mehmed eski Mehmed değildir.

Ertan Saban

Dizideki Adı: İmparator Konstantinos

Bizans İmparatoru Konstantinos zeki bir komutan olmanın yanı sıra halkının sevgisini kazanmış önemli bir siyasi kişiliktir. II.Mehmed’in tahta çıkması Konstantinopolis’teki dengeleri sarsmaya başladıkça alacağı her karar Bizans’ın kaderini etkileyecektir.

Funda Eryiğit

Dizideki Adı: Evdokya

Beş yaşında ailesini kaybetmiştir. Kimsesiz kalınca Notaras sahip çıkmış, eğitip gizli teşkilata hizmet eden bir suikastçı yapmıştır onu. Keskin zekası, güzelliği zamanla onu önemli bir savaşçı haline getirmiştir. Sultan Mehmed’i öldürmesi için Edirne’ye gönderilir.

Evdokya Edirne’de saraya sızacak, zamanı geldiğinde de Mehmed’in işini bitirecektir. Ancak Edirne’de, aslında kim olduğuna dair sorularına cevaplar bulmaya başladıkça içinde birtakım çelişkiler, gel gitler belirecek ve başka bir insana dönüşmeye başlayacaktır.

Sedef Avcı

Dizideki Adı: Leyla

Sultan Murad’ın cariyelerinden herhangi birisi... Ama taşıdığı sır yüzünden bırakın herhangi bir cariye olmayı, Osmanlı devleti denen çınarı köklerinden sarsacak kadar önemli bir kadına dönüşecektir Leyla Hatun. Devlet ile canı arasında kalacak, Mehmed’le gizli düşmanları arasında yaşanan savaşta hiç beklenmedik bir karar vermek zorunda kalacaktır. Ama Mehmed’i de bir karar vermeye mecbur bırakacaktır.

Atsız Karaduman

Dizideki Adı: Zağanos Paşa

Mehmed’in küçüklüğünden beri yanından ayırmadığı Lala Paşası... Onun hayallerini bilep, bütün sırlarına ortak olmuştur. Zağanos Paşa askeri kabiliyetleriyle öne çıkacak, Mehmed’in devlete hakim olmasıyla birlikte Ordu yönetiminde kendisini gösterecek, Osmanlı Devleti’nin hiç görmediği büyüklükte bir donanmanın kurulmasına önderlik edecektir. Ama, geçmişte yaptığı bir hata, bu hatayı Mehmed için yapmış olsa da, onun peşini bırakmayacaktır.

Burak Tamdoğan

Dizideki Adı: Şahabettin Paşa

Zağanos Paşa ile birlikte Mehmed’in Lala Paşası... Osmanlı tarihinin gördüğü en büyük iktisatçılardan birisi... Konstantinapolis’in fethi için, Osmanlı’nın tarihinde görülmemiş bir bütçe çalışması yapacak ve fethi mümkün kılan isimlerden birisi olacaktır. Ama hadımağalığından vezirliğe kadar yükselmesini sağlayan zekası, mazide kalmış bir aşkın batağına saplanan yüreğini kurtarmaya derman olmayacaktır. İlk gençlik yıllarında aşkı için ödediği bedel, yıllar sonra onu yeniden esir alacaktır.

Kaan Çakır

Dizideki Adı: İshak

Mehmed’in babası Murat Hanın diğer veziri... Mehmed’in tahta çıkmasıyla devletteki otoritesini, belki vezirliğini, belki kellesini kaybetmekten korkacaktır İshak Paşa. Bu yüzden, taht oyunlarında büyük riskler alacak ve kaybeden tarafta olmamak için her daim fırsat gözleyecektir. Mehmed’in onu da Çandarlı Halil Paşa ile birlikte baba yadigârı görmesinden ve vezirlik makamında tutmasından sonra bile içi rahat etmeyecektir.

Mehmed Bir Cihan Fatihi Fragmanı

Mehmed Bir Cihan Fatihi Fragmanı - 3

Mehmed Bir Cihan Fatihi Fragmanı - 4

DİZİ KÜNYESİ

Yapım : O3 Medya

Yönetmen : Cevdet Mercan

Yapımcı : Onur Güvenatam

Senaryo : Ercan Mehmet Erdem

Görüntü Yönetmeni : Volkan Aslan

Genel Sanat Yönetmeni : Nilüfer Çamur

Dekor tasarım : Hakan Yarkın

Kostüm tasarım : Gülümser Gürtunca

Şapka Tasarım : Mücella Mert

Müzik : Aytekin Ataş