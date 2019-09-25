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Miley, Uğruna Kocasından Ayrıldığı Eşcinsel Sevgilisinden Ayrıldı

Miley, Uğruna Kocasından Ayrıldığı Eşcinsel Sevgilisinden Ayrıldı

Kocası Liam Hemsworth ile ayrılıklarının hemen ardından İtalya'da samimi bir şekilde görüntülenen ve etkinliklere el ele giden şarkıcı Miley Cyrus ve blog yazarı Kaitlynn Carter’ın ayrıldığı öğrenildi.

Miley, Uğruna Kocasından Ayrıldığı Eşcinsel Sevgilisinden Ayrıldı

Kocası Liam Hemsworth ile ayrılıklarının hemen ardından İtalya'da samimi bir şekilde görüntülenen ve etkinliklere el ele giden şarkıcı Miley Cyrus ve blog yazarı Kaitlynn Carter’ın ayrıldığı öğrenildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:14
Miley, Uğruna Kocasından Ayrıldığı Eşcinsel Sevgilisinden Ayrıldı

İLİŞKİLERİ BİTMİŞ

Panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğu şeklinde açıklamada bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, sekiz ay boyunca evli kaldığı eşi Liam Hemsworth ile eylül ayının başlarında ayrılmıştı. Ayrılık haberinin hemen akabinde Kaitlynn Carter ile Sicilya’da tatile çıkan Miley burada öpüşürken objektiflere yakalanmıştı.

 Eşini aldattığı iddiaları ile gündeme bomba gibi düşen, fakat bu iddiaları kabul etmeyen 26 yaşındaki Miley Cyrus, sık sık yeni sevgilisi Kaitlynn Carter ile objektiflere yakalanıyordu. ABD basınında, el ele görüntülenmeleri sonrası beraber yaşamaya başlayan çiftin ayrıldığı haberleri yayıldı. Miley Cyrus cephesinden ayrılığa dair henüz bir açıklama yapılmadı.

 Bir ayrılıp bir barışan Liam Hemsworth ve Miley Cyrus  dokuz ay önce hayatlarını birleştirmiş, sekiz ay süren evlilikleri şiddetli geçimsizlik sebebiyle sonlandırmaya karar vermişti.

Miley Cyrus, Liam Hemsworth ile hala evliyken verdiği son röportajında hala kadınlara ilgi duyduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Son Güncelleme: 25.09.2019 11:17
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