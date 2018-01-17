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NURAY HAFİFTAŞ’I SEDA SAYAN VE CEYLAN HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Nuray Hafiftaş, Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Emsey Hospital’da tedavi görmeye başladı. Sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan ünlü sanatçıyı hastanede Seda Sayan ve Ceylan ziyaret etti

NURAY HAFİFTAŞ’I SEDA SAYAN VE CEYLAN HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Nuray Hafiftaş, Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Emsey Hospital’da tedavi görmeye başladı. Sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan ünlü sanatçıyı hastanede Seda Sayan ve Ceylan ziyaret etti

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:40
NURAY HAFİFTAŞ’I SEDA SAYAN VE CEYLAN HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Bir süredir Emsey Hospital’de kanser tedavisi görmekte olan ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ı yakınları ve sanatçı dostları yalnız bırakmıyor. Hafta başında Belkıs Akkale’nin ziyaret ettiği Nuray Hafiftaş’ın dünkü ziyaretçisi ise Seda Sayan’dı. Programı sonrası akşam saatlerinde ziyaret için hastaneye gelen Seda Sayan, arkadaşı Nuray Hafiftaş ile uzun uzun sohbet etti. Her zaman kendisinin yanında olduklarını ifade eden Seda Sayan, Nuray Hafiftaş ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini sundu. Sanatçı Hafiftaş’ın bir diğer ziyaretçisi ise Ceylan’dı. Ziyareti ile moral veren Ceylan, bir süre sohbet ettikten sonra daha sık ziyarete geleceğini, arkadaşını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını ifade etti.

Nuray Hafiftaş’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru Prof. Dr. Hakan Karagöl ise, ilk incelemelere göre karaciğerinde lezyonların gözlendiğini ve hızlı bir şekilde tedavi sürecine başladıklarını ifade etti. “Şu anda Nuray Hanımın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ise ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. Yaklaşık iki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz.” dedi.

Emsey Hospital Hakkında:

Dünya standartlarında kaliteli sağlık hizmetini multidisipliner hasta bakımı yaklaşımıyla buluşturan Emsey Hospital, 2012 yılından bu yana alanında uzman hekimleri ve tecrübeli sağlık profesyonelleri ile hizmet vermektedir. Uluslararası JCI Akreditasyon (Joint Commission International) belgesine sahip olan hastane, sağlık turizmiyle de dikkat çekmektedir. Hasta güvenliği odaklı dizayn edilmiş 33 bin m² kapalı alan üzerine kurulu hastane kompleksinin içinde; 254 yatak kapasitesi, 9 ameliyathane, normal doğum salonu, suda doğum odası, tam donanımlı ileri teknoloji tanı ve tedavi üniteleri bulunmaktadır.

Emsey Hospital hakkında daha detaylı bilgi almak için emseyhospital.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Emsey HospitalNuray HafiftaşCeylanSeda Sayan
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