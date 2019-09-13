Reynmen Önce Dövdü Sonra Sırıttı

Sosyal medya fenomeni Reynmen, dün gece saatlerinde sevgilisi ve kendisini çekmek isteyen basın mensuplarına saldırıda bulundu. Ardından karakolluk olan Reynmen, polis arabasında sırıtarak objektiflere poz verdi.

Çıkardığı Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla adından söz ettiren Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, dün gece saatlerinde kendisini çekmeye çalışan muhabirlere saldırdı. Polisler tarafından gözaltına alınan Reynmen, polis arabasında gülerek poz vererek herkesi şaşırttı.

ZORLA ALDI

Kendisine yöneltilen 'Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" şeklindeki sorulara birdenbire sinirlenen Reynmen, "İndirin o telefonları" diye çıkıştı. Reynmen daha sonra kendisini görüntülemeye çalışan UçanKuş TV muhabirinin elinden zorla telefonunu kaparak görüntüleri silmeye kalktı.