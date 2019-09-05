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Seren Serengil'in Acı Karesi

Seren Serengil’in mitokondri yöntemi ile hamile kaldığı öne sürülmüştü. Eşi Yaşar İpek'le boşanmaya hazırlanan Seren Serengil, instagram üzerinden yayınlanan bir fotoğraf karesiyle gündeme bomba gibi düştü.

Seren Serengil'in Acı Karesi

Seren Serengil’in mitokondri yöntemi ile hamile kaldığı öne sürülmüştü. Eşi Yaşar İpek'le boşanmaya hazırlanan Seren Serengil, instagram üzerinden yayınlanan bir fotoğraf karesiyle gündeme bomba gibi düştü.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:48
Seren Serengil'in Acı Karesi

Seren Serengil’in mitokondri yöntemi ile hamile kaldığı öne sürülmüştü.  Eşi Yaşar İpek'le boşanmaya hazırlanan Seren Serengil, instagram üzerinden yayınlanan bir fotoğraf karesiyle gündeme bomba gibi düştü.

Geçirdiği riskli hamilelik süreci sebebiyle bütün olumsuz olaylardan uzak kalmaya çalışan Seren Serengil'in başı beladan bir türlü kurtulamamıştı. Küfür ve hakaret barındıran bir ses kaydı ortaya atılan Seren Serengil, can güvenliği bulunmadığını dile getirerek,eşi Yaşar İpek’in kendisine  şiddet uyguladığını ve kendisini tehdit ettiğini dile getirmişti.

Geçirdiği bu riskli hamilelik sürecinde eşi Yaşar İpek tarafından şiddete maruz kaldığını itiraf etmek zorunda kalan Seren Serengil, 6 haftalık bebeğini kaybetti. Bu Seren Serengil’in dördüncü düşüğü oldu. Seren Serengil’in bebeğini kaybetmesi üzerine internet üzerinden yayınlanan fotoğrafları ise yürek dağladı.

Son Güncelleme: 05.09.2019 13:37
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