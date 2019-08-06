Ceyda Düvenci: Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı...

Bugünlerde film çekimlerinden dolayı ailesinden ve Bülent Şakrak'tan uzak olan Düvenci, Şakrak'la paylaştığı fotoğrafı bir süre sonra takipçileriyle paylaştı.

Magazin dünyasında örnek anneler arasında gösterildiğinin yanında örnek bir eş olarakta öne çıkıyor. Eşi Bülent Şakrak'a olan sevgisini her fırsatta gösteren ve dile getiren Düvenci, bu sefer eşine gönderdiği fotoğraf üzerinden paylaşımda bulundu.

İşte Ceyda Düvenci’nin, Bülent Şakrak’a gönderdiği o selfie ve altına yazdıkları:

“Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı o uzaklardayken… Şimdi baktım ve düşündüm ki hepimiz bize sevgiyle bakan bir çift göz isteriz… Bu hafta en çok sevdiğiniz, sevildiğiniz, tabiata sahip çıktığınız, saydığınız, sayıldığınız, geliştiğiniz, bereketi bol, sağlıklı bir hafta olsun… Her şey sevmekle başlar… Gözümün ışığına aşkla Bülent Şakrak”