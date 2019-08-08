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Sevgilisi, Kylie Jenner'ın doğum günü için kesenin ağzını açtı!

Sevgilisi, Kylie Jenner'ın doğum günü için kesenin ağzını açtı!

Sevgilisi, Kylie Jenner'ın doğum günü için kesenin ağzını açtı!

Sevgilisi, Kylie Jenner'ın doğum günü için kesenin ağzını açtı!

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:00
Sevgilisi, Kylie Jenner'ın doğum günü için kesenin ağzını açtı!

Sevgilisi, Kylie Jenner'ın doğum günü için kesenin ağzını açtı!

Dünyanın en genç milyarderleri arasında olan Kylie Jenner'ın doğum günü için, sevgilisi Travis Scott evin her yerini güllerle donattı.

10 Ağustos'ta 22 yaşına girecek olan dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner,sabah uyandığında büyük bir süprizle karşılaştı. Sevgilisi Travis Scott evin her yerini gülle donattı.

EVİN HER YERİNE KIRMIZI GÜLLER YAĞDIRDI

Genç yaşta çıkardığı kozmetik markasıyla dünyanın en zenginleri arasında yer alan Kaylie Jenner, doğum günü daha gelmeden kızının babası olan Travis Scott'ın büyük süpriziyle karşılaştı.Travis Scott evinin her yerine kırmızı güller döktürdü.

'SÜPRİZ NOT'

Scott güllerle beraber, "Doğum günün kutlu olsun! Daha yeni başlıyoruz. Seni seviyorum!" yazan bir not kartı da yolladı. Bu romantik jesti Kylie Jenner Instagram sayfasında paylaşarak, "Evim güllerle kaplı! Henüz doğum günüm bile değil! İnanamıyorum" dedi.

Ünlü ismin doğum gününün 250 bin dolarlık yatta olucağı konuşuluyor.

Anahtar Kelimeler:
KyliejennerDoğumgünü
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