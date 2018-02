Survivor 2018 Yarışmacıları - Acun Ilıcalı Survivor 2018 All Star kadrosunu açıkladı

Tv8'in patronu Acun Ilıcalı, Survivor 2018 All Star'ın 10 Şubat'ta başlayacağını duyurdu ve Survivor 2018 All Star ilk tanıtım fragmanını paylaştı. Survivor 2018 yarışmacı listesinde eski futbolcu Ümit Karan ve Damla Can isimleri sürpriz olarak dikkatleri çekmiş durumda. İşte Survivor 2018 All Star kadrosu, yarışmacılar hakkında merak edilenler, ismi geçenler ve açıklamalar...

TV8 patronu ve Survivor programı sunucusu Acun Ilıcalı'dan kadro listesi elimize ulaştı. İşte kadroda olan kesin isimler...

Murat Ceylan

Merve Aydın

Damla Can

Sahra Işık

Hilmi Cem İntepe

Nihat Doğan

Sema Aydemir

Turabi Çamkıran

Ümit Karan

Adem Kıllıççı

Hakan Hatipoğlu

Nagihan Karadadere

Survivor 2016'dan Nagihan Karade haberimiz...

Survivor 2016 Nagihan Karadere Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır, Biyografisi ?

Bu akşam büyük merakla beklenen Survivor 2016 Tv8 ekranlarında başlıyor. Acun Ilıcalı'nın Reyting rekorları kıran ve yayınlandığı müddetçe ilk sıraları kimseye kaptırmayan projesi Survivor seyirciler tarafından heyecanla izlemektedir. Pazar akşamı saat 20.00 da Tv8'de başlayacak olan Survivor 2016'da ünlüler takımında yarışacak isimlerden biri de Nagihan Karadere dir. Ünlü atlet Nagihan Karadere hakkında merak edilen sorular arasında: Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere nerelidir? Nagihan Karadere hangi sporla uğraşıyor? Nagihan Karadere şampiyon oldu mu? Bütün bunlar hakkında detaylar haberimizde...

Nagihan Karadere Kimdir

Türk atlet Nagihan Karadere 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya gelmiştir. 32 yaşında olan atletin ailesi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Kaç kardeşler, annesi kim, babası kim bunlar merak konusu olmasına rağmen hiç bir yerde bu bilgilere yer verilmemiştir. Uzun boylu olan (1.73 m.) Türk atlet 65 kilodur. Genç yaşta sporla ilgilenmesi onu çevik biri yapmıştır. Survivor'a katılacağını açıklayan atlet çevikliğini bu yarışmada kanıtlamakta kararlı görülüyor. Geçen tıl Survivor'da yarışan sporcu Merve Aydın'ın yerini almakta kararlı görünen Nagihan Karadere şampiyon olmak için Survivor'a katıldığını ima etti.

Spor Hayatı

Fenerbahçe'de yetişerek sürat koşuları branşında yarışarak iddialı olduğunu kanıtladı. 2003'lü yıllarda düzenlenen (Köstence'de) Balkan Gençler Atletizim Şampiyona'sında yarışarak 400 m branşında altın madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda 4x400 m yarışında ise bronz madalya kazanmıştır.

Nagihan Karadere Çin'in bir şehrinde düzenlenen (Shenzhen) 2011 Dünya Üniversite Yaz Okulları yarışında 4x400 m (bayrak yarışı) gümüş madalya kazandı ve Türk Milli takımında yer aldı. Aynı zamanda 400 m engelli yarışında da bronz madalya kazanarak madalyaları arasına bir tane daha bronz madalya ekledi.

2012 Yaz Olimpiyat'ında 400 m engelli seçmelerinde mücadele eden türk atlet Nagihan Karadere yaptığı hatalı çıkış yüzünden diskalifiye edildi. Londra Olimpiyat Stadyum'unda 4. kulvarda yerini alan atlet silah sesini duymayıp koşmaya başladığı için hakem tarafından diskalifiye edilmiştir. Yarışın bitmesinden sonra Türk halkından, spor bakanı, ailesinden ve hocalarından özür dileyen atlet hatasını kabul etmiştir..

Survivor'un finalisti Merve Aydın kimdir kaç yaşındadır?

Survivor All Star kadrosunun iddialı isimlerinden Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde.

Survivor All Star 22 Şubat'ta TV8 ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Survivor'ı sevenlerin heyecanla bekledikleri muhteşem kadroda yavaş yavaş belli oluyor. Survivor ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri sitemizde yerini alacak.

Survivor Merve Aydın kimdir?

Survivor Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu.

Aslen Ordulu olan Survivor Merve, Özel Doğa Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Basketbolcu bir erkek kardeşi vardır. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu. Yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

Hakan Hatipoğlu Survivor'dan Elenecek İsmi Söyledi!..

Hakan Hatipoğlu açıkladı. Survivor 2017'den bu hafta kim elenecek? Survivor Panorama programının yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Survivor'dan Gökhan Gözükan'ın eleneceğini söyledi.

Hakan Hatipoğlu sosyal medyaya damga vurdu. 'Survivor Panorama' programının yakışıklı sunucusu Hakan Hatipoğlu, bu hafta Survivor'dan kimin eleneceğini açıkladı.





HAKAN HATİPOĞLU'NUN TAHMİNİ GÖKHAN GÖZÜKAN



Hakan Hatipoğlu'nun tahmini ortalığı karıştırdı. Survivor'da bu hafta eleme potasında Berna Keklikler, Gökhan Gözükan, Pınar Saka ve Sabriye Şengül yer alıyor. Hakan Hatipoğlu'nun tahminine göre 4 yarışmacı arasından yüzde 90 Gökhan Gözükan elenecek.





Hakan Hatipoğlu'nun bu açıklamalarının ardından sosyal medyada karıştı. Gökhan Gözükan'ın fanlarıyla Hakan Hatioğlu'nun fanları birbirine girdi. Bakalım Hakan Hatipoğlu'nun eleme tahmini doğru çıkacak mı hep birlikte göreceğiz...

Survivor 2017 yılında Ümit Karan'ın girişini bu şekilde duyurmuştuk.

Survivor All Star’da Ümit Karan Sürprizi!

Acun Ilıcalı’nın Survivor All Star olacağını açıkladıktan sonra All Star’da kimlerin olacağı konuşulmaya başlandı. Tv8 kanalında ekrana gelen ‘ Survivor Panaroma’ programına konuk olan Ümit Karan ilk yarışmacı olacağının sinyallerini verdi.



Survivor Panaroma’ programının sunucusu olan Hakan Hatipoğlu ,Ümit Karan’a "Kaptan bu aralar vücut çalışıyor musun? Seneye All-Star var da ona hazırlanıyorsun gibi hissetim" demesine Ümit Karan ise ; "Hazırlanıyorum" diyerek karşılık vermesi All Star’da olacağının kanıtı oldu. Bu sözlerin ardından Hakan Hatipoğlu, Ümit Karan’a ; "Helal olsun. Acayip olacak. Bence doğru karar. Geçen All-Star'da eksikliğin hissedildi" diyerek Ümit Karan’ı destekledi. Önümüzdeki sezon yayınlanması planlanan Survivor yarışmasının takipçileri şimdiden Survivor All Star’ı sabırsızlıkla beklediklerini açıkladılar.

Hilmi Cem İntepe hakkında 2015 Survivor için yaptığımız haberlerimizden..

Survivor'da 2.finalist kim oldu? Hilmicem Turabi'nin yanına mı yoksa Merve mi?

Survivor'da ilk finalist Turabi olmuştu.Survivor All Star'ın bugün 2.finalisti belli oluyor.Bugün toplanan konsey sonrasında sms sonuçlarına göre Turabi'den sonra ki 2.finalist belli olacak.Bugün 2.finalist olmak için Merve,Begüm ve Hilmicem mücadele edecek.Sonuçlar açıklandı ve 2.finalist Merve oldu.

Survivor All Star’da üç yarışmacı bu akşam Kıbrıs’ta gerçekleştirilen canlı yayında SMS oylamasına çıkıyor.

Buraya kadar gelmeyi başaran yarışmacılardan ikisi bu akşam Survivor All Star macerasına veda edecek.

Gecenin sonunda 2. finalist olma şansını yakalayan yarışmacı kim olacak? Kim 10 Yılın Şampiyonu olma yolunda finale ismini yazdıracak?

Yayın Tarihi: 1 Temmuz Çarşamba

Yayın Saati : 20.00

Survivor All Star 94. bölüm fragmanında Kuzey Kıbrıs'a gitmeye hak kazanan yarışmacıların Survivor boyunca oynadığı oyunlardan enstantaneler var. Son 10 yılın en iyisinin belirleneceği ve canlı yayınlanacak olan Survivor All Star saat 20.00’de TV8’de

Hilmicem İntepe Survivor All Star birinciliğine oyun performansı açısından en yakın isim.

Survivor All Star Kıbrıs finali canlı yayında yapılacak SMS oylamasında birinciliğin adayı olan 4 isimden hangisi SMS sıralamasında birinci çıkar? Survivor'da bugüne kadar gönüllüler SMS sıralamasında en çok birinciliği olan isim Hasan Yalnızoğlu olmuştu. Hasan'ın elenmesinin ardından SMS sıralaması bakımından en şanslı isim Turabi Çamkıran olarak öne çıkıyor. Survivor ünlüler SMS sıralamasında ise son haftalarda hep Merve Aydın birinci çıkmıştı. SMS sıralaması istatistikleri gözönüne alındığında Merve Aydın ile Turabi Çamkıran birinciliğin en yakın isimleri olarak ortaya çıkıyorlar.

Turabi nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı?

Survivor Turabi kimdir? Turabi son ikiye kalarak yine adını finale yazdırdı. Turabi finalde babası ve annesinin konuşması sırasında gözyaşlarına zor hakim oldu. Anne ve babasının konuşması herkese duygusal anlar yaşattı. Survivor Turabi'nin ailesi ve özel hayatıyla ile ilgili ayrıntılar haber detayında yerini aldı.

Survivor All Star yarışmasının finalinde Turabi ve Merve Aydın finale kaldı. Turabi yarışmaya damga vuran isim oldu hiç şüphesiz. Final gecesinde ailelerin arasındaki gerilim geceye damga vurdu. Önce Merve Aydın'ın babasının konuşması ardından Turabi'nin kardeşinin karşılık vermesi gerilim artırırken Acun Ilıcalı ortamı yumuşatarak nokta koydu. Peki Survivor Turabi kimdir ne iş yapar?

Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli’de doğmuştur.

Çocukluğu Mersinde geçti. Lise öğrenimini de Mersin’de tamamladı. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu. Mersin üniversitesi güzel sanatlar bölümünden mezun oldu.

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yapabiliyor. Zaman zaman isteyenlere özel Street dans eğitimi de verdi. Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı.

Turabi Çamkıran, Türkiye’de yenildiği bir “Muay Thai” maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a gitti ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü.

Tayland‘ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazanmıştır.

Kafes dövüşü denen turnuvalara katılarak para kazanmaya başladı. Ancak bu maçlardan birinde ciddi bir dayak yemesinden sonra bu işte bir numara olmaya karar vermiş.

Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katılmış, 6. Hafta üçüncü olarak elenmiştir.2013 yılında Acun Ilıcalı‘nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler‘in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı.

Türkiye’de Birçok ünlü sanatçı ile Klip ve Konser organizasyonlarında dansçı olarak yer aldı ve aynı zamanda Sektöründe önde gelen firmaların Turneleri ve düzenlediği organizasyonlarda dansçı olarak sahne aldı.

2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Turabi Çamkıran da “gönüllüler” takımında yarıştı.

Survivor Damla Can Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır, Sevgilisi Kim // İnstagram Hesabı

7 Şubat Pazar günü Tv8 ekranlarında seyirciyle buluşan survivor yarışmasında dikkatleri üzerine çekmekte başarılı olan Damla Can kimdir?

Damla Can Kimdir?

2016 Survivor yarışmasında hem fiziğiyle hem de güzelliğiyle seyircileri etkilemeyi başaran Damla Can gönüllüler takımında yer alarak ünlüler takımının rakiplerinden biri oluyor. Bu güzel yarışmacı pek tanınmadığı için ailesi ve hayatı ile ilgili bilgiye ulaşmak imkansız.

Hayatı hakkında tek bilinen şey bazı spor dallarıyla ilgilenmesidir. Step, jimnastik, aerobik sporlarla ilgilenen Damla Can spor konunda idmanlı olduğu için kendine güveniyor ve gönüllüler takımında birinci olacağını, hayatta hiç bir şey imkansız değildir sözleriyle vurguladı.

Özel spor hocası olan güzel yarışmacı Damla Can 1.71 boyunda ve 56 kilodur. Atletik yapıya sahip olan bu iddialı isim 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Damla Can İnstagram hesabı: https://www.instagram.com/damlacan/

İddialı bir çok ismin yarışmada bulunması survivorun çekişmeli geçeceğini gösteriyor. İddialı duruşuyla sakinliğini survivorda yansıtan Damla Can da bu çekişmeye dahil olacağa benziyor.

Damla Can Sevgilisi Kim: Henüz bu bilgiye ulaşamadık

Damla Can Boyu Kaç: 171 cm

Damla Can Kaç Kilo: 56 kg

Damla Can Aslen Nereli: İstanbul