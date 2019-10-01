Tarık Ünlüoğlu’ndan acı haber, hayata gözlerini yumdu

Geçtiğimiz sene akciğerlerinden dolayı rahatsızlanan, fakat tedavi sonrasında iyileşen daha sonra geçenlerde yeniden hastaneye kaldırılan Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Tarık Ünlüoğlu, geçen sene akciğerlerinde sorun olduğundan dolayı tedavi görmeye başlamıştı. Enfeksiyon ve bronşlarındaki lekeler sebebiyle tedavi altında olduğu bilinen usta oyuncudan kötü haber duyuldu.

Akciğer kanserinden dolayı tedavi altında olan sanatçının vefatı ile alakalı olarak Twitter üzerinden açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." şeklinde ifadelere yer verdi.

Kötü haberi alan, Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı üzerinden "Abim... Mekanın cennet olsun canım abim" yazdı.

1957’de İzmir’de doğan Tarık Ünlüoğlu, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Ünal Kaplan' karakterine hayat verdi.