Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
103607
ALTIN
273.476
DOLAR
5.7364
STERLİN
7.0390
EURO
6.2612
Erkeklere şantaj yaparak para koparan “muhabbet evi” çetesi
WhatsApp yazışmalarına yeni kan! “kaybolan mesajlar”
Tarık Ünlüoğlu’ndan acı haber, hayata gözlerini yumdu
Ağabeyine cinsel istismara bulunduğunu öğrenince öldürdü

Tarık Ünlüoğlu’ndan acı haber, hayata gözlerini yumdu

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncu bir süredir tedavi altındaydı.

Tarık Ünlüoğlu’ndan acı haber, hayata gözlerini yumdu

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncu bir süredir tedavi altındaydı.

01 Ekim 2019 Salı 15:09
Tarık Ünlüoğlu’ndan acı haber, hayata gözlerini yumdu

 Geçtiğimiz sene akciğerlerinden dolayı rahatsızlanan, fakat tedavi sonrasında iyileşen daha sonra geçenlerde yeniden hastaneye kaldırılan Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Tarık Ünlüoğlu, geçen sene akciğerlerinde sorun olduğundan dolayı tedavi görmeye başlamıştı. Enfeksiyon ve bronşlarındaki lekeler sebebiyle tedavi altında olduğu bilinen usta oyuncudan kötü haber duyuldu.

Akciğer kanserinden dolayı tedavi altında olan sanatçının vefatı ile alakalı olarak Twitter üzerinden açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun."  şeklinde ifadelere yer verdi.

Kötü haberi alan, Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı üzerinden "Abim... Mekanın cennet olsun canım abim" yazdı.

 1957’de İzmir’de doğan Tarık Ünlüoğlu, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Ünal Kaplan' karakterine hayat verdi.

Son Güncelleme: 01.10.2019 15:11
Anahtar Kelimeler:
Tarık ünlüoğluEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazünal KaptanAkciğerKanserTarık ünlüoğlu Kanser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beren Saat yeni aşka mı yelken açtı? İpler iyice gerildi
Beren Saat yeni aşka mı yelken açtı? İpler iyice gerildi
Güzel oyuncu Gonca Sarıyıldız estetiksiz haliyle şaşırttı
Güzel oyuncu Gonca Sarıyıldız estetiksiz haliyle şaşırttı
Ebru Gündeş sosyal medyaya damga vurdu
Ebru Gündeş sosyal medyaya damga vurdu

banner8

banner37

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim