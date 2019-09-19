Tatlıtuğ Yargı Önünde

Vergide usulsüzlük yaptığı gerekçe gösterilerek hakkında 5 seneye kadar hapis cezası istenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hakim karşısına çıktı.

Vergi müfettişlerin, 2017 yılında ‘bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' konusu bünyesinde yaptıkları denetimler sonucunda, Kıvanç Tatlıtuğ'un adına 2012-2013 seneleri arasında satışa dayandırılmamış olan sahte faturalar düzenlendiğini belirledi.

Üzerine atılan bu suçlamaları kabul etmeyerek reddeden Kıvanç Tatlıtuğ, beraatini istedi. Herhangi bir ceza durumunda ise erteleme verilmemesini talep etti.

5 YIL HAPİS İSTEMİ

Savcılık tarafından vergide usulsüzlük suçlaması sebebiyle Kıvanç Tatlıtuğ hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldığı belirtildi.

Sanık sandalyesinde bulunmasının nedeninin mali müşaviri olduğunu dile getiren Kıvanç Tatlıtuğ, "Mali müşavirim zamanında her ay bana profesyonel hizmet karşılığında fatura kesti. Kendisine banka yoluyla, resmi olarak şu an yargılanmakta olduğum faturalar miktarının çok üstünde ödeme yaptım. Gelir defterime bu ödemeleri işlememiştir. Kendisinden de dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldum." Şeklinde konuştu.

Denetim gerçekleşene kadar müşavirinin kendisi adına yaptığı usulsüz işlemlerden haberi olmadığını dile getiren Kıvanç Tatlıtuğ, "Adı Erdal Doğan'dır. Denetlemeye kadar kendisi normal bir hayat yaşıyordu. Bu olay ortaya çıkınca kaçtı ve nerede olduğunu bilmiyorum. Hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim gibi sanatçı arkadaşlarımı da bu şekilde mağdur etti. Hem ben hem devletim bu nedenle mağdur olduk." dedi.