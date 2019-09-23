Tatlıtuğ’la fotoğraf paylaşan hakim hakkında inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz tarafından, bir davada yargılanmakta olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınlayan hakim hakkında inceleme başlatıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili olan Mehmet Yılmaz’ın kendi twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazıda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." Şeklinde cümlelere yer verdi.

OYUNCUDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendi sosyal medya hesabından konuyla alakalı olarak açıklamada bulundu. Kıvanç Tatlıtuğ, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim." Şeklinde açıklama yaptı.