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Termal Tatil ile Sağlık Turizmi

Termal tatil kavramı ülkemizde sürekli gelişen ve popülerleşen sağlık turizmi ile yeniden şekilleniyor. Etkili ve yenilikçi tedavi yöntemlerinin en plana çıktığı sağlık turizminde termal tatil konsepti de önemli bir yere sahiptir. Artık insanlar sadece mevcut hastalıklarından kurtulmak için değil sağlıklı olmayı sürdürmek için de çaba göstermektedir. Bu nedenle SPA ve Wellness uygulamaları ön plana çıkıyor. SPA ve Wellness ile ilgili tüm uygulamaları konseptinde bulunduran termal tatil de bu nedenlerle sağlık turizminin önemli bir parçası oluyor.

Termal Tatil ile Sağlık Turizmi

Termal tatil kavramı ülkemizde sürekli gelişen ve popülerleşen sağlık turizmi ile yeniden şekilleniyor. Etkili ve yenilikçi tedavi yöntemlerinin en plana çıktığı sağlık turizminde termal tatil konsepti de önemli bir yere sahiptir. Artık insanlar sadece mevcut hastalıklarından kurtulmak için değil sağlıklı olmayı sürdürmek için de çaba göstermektedir. Bu nedenle SPA ve Wellness uygulamaları ön plana çıkıyor. SPA ve Wellness ile ilgili tüm uygulamaları konseptinde bulunduran termal tatil de bu nedenlerle sağlık turizminin önemli bir parçası oluyor.

30 Ocak 2018 Salı 14:32
Termal Tatil ile Sağlık Turizmi

Termal Tatil Nedir?

Termal sular yüzyıllardır insanların şifa ve sağlık arayışlarında karşılarına çıkan ve oldukça etkili sonuçları ile dikkat çeken özel içerikli sulardır. Bu suların içeriğinde bulunan mineraller hem insan sağlığı hem de hastalık tedavileri açısından çok önemlidir. Modern termal tatil konsepti de bu dinamikler çerçevesinden yeniden şekillenmiştir. Termal tatiller13 ila 70 yaş aralığında geniş bir kitlenin faydalanabileceği ve oldukça konforlu çözümleri bir araya getiren özel bir konsepttir. Termal tatilin sağlık turizmi içerisinde büyük bir yere sahip olmasının nedeni de hem geniş bir kitleye hitap etmesinden hem de uygulamaların çok ender durumlarda olumsuz etkiler yaratmasından kaynaklanmaktadır. Sağlık turizmi denildiği zaman akla gelenler estetik uygulamalar; fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları; sağlıklı beslenme ve diyet uygulamaları; psikoterapi ve destekleyici alternatif tedavi uygulamalarıdır. Bu uygulamalardan diyet ve destekleyici tedavinin yanı sıra fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları termal tatil konseptinin içeriğinde yer almaktadır. Termal tatil konsepti içerisinde masaj, aroma terapi, jakuzi, termal havuz, sauna, buhar banyosu ve SPA uygulamaları dikkat çeker. Kişilerin fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap veren, mevcut sağlıklı hallerinin sürekliliğini sağlayan termal tatiller son yıllarda oldukça popüler olmuştur.

Termal Tatil ile Elde Edebileceğiniz Çözümler

Termal tatil size pek çok açıdan konforlu bir tatil deneyimi sunar. Bu konseptte yoğun iş hayatının stresinden kurtulmak, fiziksel ve ruhsal dinlenme sağlamak ve çeşitli rahatsızlıklar için alternatif tedaviler yaptırmak ön plandadır. Termal tatil seçenekleri ile destekleyici tedavisi sağlanan rahatsızlıklar ise oldukça geniş bir yelpazede yer almaktadır. Romatizmal rahatsızlıklar, eklem hastalıkları, travmaya bağlı meydana gelen kemik, kas ve doku zedelenmeleri, doğumsal anomaliler termal sular ile destekleyici tedavilerin uygulandığı hastalıkların bazılarıdır. Termal tatilde cilt hastalıklarına iyi gelen uygulamalar da sunulmaktadır. Termal suların sahip olduğu mineraller ve insan cildi ile uyumlu pH oranı cilt hastalıklarının tedavisinden oldukça etkili çözümler sunar. Cilt hastalıklarının yanı sıra daha genç ve sağlıklı bir görünüm elde etmek isteyenler için de çözümler sunan termal uygulamalar oldukça geniş bir yelpazede sağlıklı çözümler sunuyor.

Türkiye’de Termal Tatil

Türkiye, termal sular açısından oldukça verimli bir coğrafyada yer almaktadır. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan termal sular yüzyıllardır bölgede yaşayanlara sağlıklı çözümler sunuyor. Her geçen gün yenilenen ve modernleşen sağlık turizmi ve tatil odaklı merkezler, tüm misafirlerin unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşamasını sağlıyor. Sağlık turizmi açısından en gelişmiş ve tercih edilen ülkeler arasında yer alan Türkiye, sahip olduğu şifalı su kaynakları ile bu alanda farklı hizmetler sunabilen nadir seçenekler arasında yer alıyor. Şifalı jeotermal sularla sunulan alternatif tedavi yöntemlerinin yanı sıra kozmetik odaklı uygulamaları ile dikkat çeken termal tatil konsepti yeni bir deneyim yaşamanızı sağlayacak tüm detayları başarılı bir şekilde bir araya getiriyor.

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