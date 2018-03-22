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Tesettür Giyimde Yeni Adres: Hepyen.com

Yarım asırdır Samsun'da tesettür bayan giyim konusunda hizmet veren Özakın Tuhafiye, artık Hepyen.com adresinde.

Tesettür Giyimde Yeni Adres: Hepyen.com

Yarım asırdır Samsun'da tesettür bayan giyim konusunda hizmet veren Özakın Tuhafiye, artık Hepyen.com adresinde.

22 Mart 2018 Perşembe 16:49
Tesettür Giyimde Yeni Adres: Hepyen.com

Çarşamba ilçesinde 1970 yılında kurulan Özakın Tuhafiye, artık Hepyen.com adresinden online alışveriş imkanı sunuyor. Bayan tesettür giyiminde farklı ve özel tasarımlarıyla dikkat çeken www.hepyen.com 'da abiyeden iç giyime kadar oldukça fazla ürün çeşidi bulunmakta. Her bütçeye uygun seçeneklerin bulunduğu sitede, her gün günün ürünü olarak belirlenen ürünlere indirimli fiyattan sahip olabilirsiniz.

Sabit kargo ücreti

Siteden yapılacak olan her 100 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz. Müşterilerine kapıda ödeme imkanı da tanıyan Hepyen.com, Türkiye'nin her yerine sabit kargo ücreti ile hizmet vermekte.

'Hep yeni bir sen' sloganıyla hizmet vermeye başlayan Hepyen.com Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Akıncı, hedeflerinin sektörde lider bir marka haline gelmek olduğunu belirterek, "Uzun yıllardır Samsun halkına hizmet veren firmamız, artık tüm dünyaya Hepyen.com web sitesi üzerinden hizmet verecektir. Yarım asıra varan tecrübemizle artık web sitemiz üzerinden ürünlerimizi sizlerle buluşturacağız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tesettür GiyimHepyen.comTesettür
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