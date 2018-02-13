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Vega’nın muhteşem dönüşü

UNIQ Hall sahnesi 10 Mart’ta yıllardır özlemle beklenen Vega’nın ilk akustik konserine ev sahipliği yapacak

Vega’nın muhteşem dönüşü

UNIQ Hall sahnesi 10 Mart’ta yıllardır özlemle beklenen Vega’nın ilk akustik konserine ev sahipliği yapacak

13 Şubat 2018 Salı 09:43
Vega’nın muhteşem dönüşü

Rock müziğinin efsanevi gruplarından Vega, 10 Mart’ta UNIQ Hall’de ilk akustik performansını sergileyecek. “2012'den bu yana büyük bir özveri ile üzerinde çalıştıkları yeni albümleri "Delinin Yıldızı" albümüyle şu sıralarda listeleri kasıp kavuran grup, seyircisiyle buluşup duygu dolu anlar yaşatmaya hazır. Vega’nın dillerden düşmeyen eski şarkıları ve yeni albümden hafızalara kazınacak en özel şarkılarla büyülü bir geceye tanıklık etmek isteyen müzikseverler UNIQ Hall’de bir araya gelecek.

Deniz Özbey ve Tuğrul Akyüz’den oluşan grup, ‘Tamam Sustum’ (1999), ‘Tatlı Sert’ (2001) ve ‘Hafif Müzik’ (2005) albümleriyle Türk modern rock müziğine damga vurmuştu. 2012 yılından bu yana üzerinde çalıştıkları albümleri “Delinin Yıldızı’nı” uzun yol arkadaşları Serkan Hökenek ile birlikte kaydeden grup, bu çok özel konserle seyircisine unutulmaz bir gece vadediyor.

10 Mart’ta UNIQ Hall’de gerçekleştirilecek bu çok özel performansın biletlerine www.biletix.com  adresinden, detaylı tüm bilgilere ise www.uniqistanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
VegaRock MüzikUniq Hall
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