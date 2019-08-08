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Yasmin Erbil, takipçilerini heyecanlandırdı!

Yasmin Erbil, takipçilerini heyecanlandırdı!

Yasmin Erbil, takipçilerini heyecanlandırdı!

Yasmin Erbil, takipçilerini heyecanlandırdı!

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:04
Yasmin Erbil, takipçilerini heyecanlandırdı!

Yasmin Erbil, takipçilerini heyecanlandırdı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı beyaz bikinili pozuyla  takipçilerini heyecanladnır. Erbil'in fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Aylarca babası Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdaydı, babası sağlığına kavuştuktan sonra bir televizyon kanalında magazin programı sunmaya başlayan Yasmin Erbil, instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı.

Takipçileri yorum yağdırdı

Bikinili fotoğrafını takipçilerine sunan Yasmin Erbil'e takipçilerinden cevap gecikmedi. Erbil'e gelen yorumlar arasında "Güneş gibi parlıyorsunuz." , "Güzelliğinizi annenizden almışsınız." gibi yorumlar vardı.

Son Güncelleme: 08.08.2019 13:14
Anahtar Kelimeler:
TatilBikiniYasminerbil
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