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Yeşilçam’dan acı haber!

Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Günay Güner vefat etti.

Yeşilçam’dan acı haber!

Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Günay Güner vefat etti.

19 Aralık 2017 Salı 15:52
Yeşilçam’dan acı haber!

Kemal Sunal, Zeki Alasya gibi efsane oyuncularla oynayan Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Günay Güner hayatını kaybetti. Usta oyuncunun hayatını kaybettiğinin ünlü ses sanatçısı Onur Akay Instagram hesabından duyurdu. Akay, ‘’Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Günay Güner’i kaybettik. Usta oyuncumuzu daha çok Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmlerinden hatırlayacaksınız! Canlandırdığı karakterler ile oyunculuk gücünü izleyiciye ispatlamış değerli oyuncumuzun, mekanı cennet olsun inşallah’’ notunu düştü.

Günay Güner Kimdir?

15 Nisan 1944 yılında Mardin’de dünyaya gelen Günay Güner, daha çok macera, avantür türü sinema yapıtlarında yer almıştır. Çok sayıda filmde canlandırmış olduğu kavgacı karakterileri ile hatırlanan Güner, Beyoğlu’nun Arka Yakası, Acıların Çocuğu, Davaro, Davetsiz Misafir, Dokunmayın Şabanıma gibi sayısız filmde rol aldı.

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