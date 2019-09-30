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Son dakika!Yeni yargı paketi Meclis'te
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Son dakika!Yeni yargı paketi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından, Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketinin Meclis Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi.

Son dakika!Yeni yargı paketi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından, Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketinin Meclis Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 16:28
Son dakika!Yeni yargı paketi Meclis'te

 AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından, Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketinin Meclis Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te yeni yargı paketine dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yapılan görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri olmadığını, paketin, çok olumlu bir paket olduğunu dile getirdi.

Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddelik ilk paketi Meclis Başkanlığı'na sunulmaya hazırlanıyor. Hukuk fakültelerinden mezun olanların hukuk mesleklerine giriş sınavına gireceklerini bu sınavdan en az 70 puan almak zorunda olduklarını bu sene hukuk fakültelerine girenlerin dahil olmayacaklarını söyledi. Paketle 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport geleceğini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davet edilmediğine dair kendisine sorulan sorulara“(İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu) Davet edilmedi gibi bir mesele yanlış kendisi davet edilmiştir kendisi katılmamıştır. İstanbul halkından özür dilemelidir. Bu tip şımarık hareketlerin peşinden koşmayın. Tavsiyemiz İstanbul'un sorunlarına eğilmesidir.” Şeklinde cevap verdi.

Su ürünleri ile ilgili kanun teklifinin 19 maddeden oluştuğunu amacın balık varlığını sürdürülebilir hale getirmek olduğunu ifade eden Mehmet Muş, Marmara'da Karadeniz'de ve boğazlarda ışıkla avlanmanın yasaklanacağı, ısrarcı olanlara ağır yaptırımlar uygulanacağını , tekrarı olduğu takdirde avlanma araçlarına el konulacağını belirtti.

Son Güncelleme: 30.09.2019 15:30
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