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35 Yaşında Sonra Çıkan Benler

Yaz aylarında güneşin kendisini iyice göstermesiyle beraber ışınlarına maruz kalındığında deri üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor! Güneş ışığı cilt için bakın hangi riskleri barındırıyor?

35 Yaşında Sonra Çıkan Benler

Yaz aylarında güneşin kendisini iyice göstermesiyle beraber ışınlarına maruz kalındığında deri üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor! Güneş ışığı cilt için bakın hangi riskleri barındırıyor?

23 Mart 2018 Cuma 23:21
35 Yaşında Sonra Çıkan Benler

Bu konuda açıklama yapan uzmanlar güneş ışınları, ben kanseri ve deri kanseri riskini tetiklediği gibi en tehlikeli tür olan melanoma oluşumunda da önemli bir etken olduğunu belirtiyor.

Güneşin sıcaklığının en yoğun hissedildiği yaz dönemlerinde güneş ışınlarına maruz kalınmaması gerekiyor.

Cilt uzmanları her defasında güneşe karşı uyarılarını yenilerken özellikle 35 yaş sonrası meydana gelen benlerin dikkate alınması uyarısında bulunuyor. Son yıllarda artış gösteren ben kanseri erken teşhiste tedavi edilebiliyor fakat geç kalındığında üzücü sonuçlar ortaya çıkıyor. Kişileri ben takibi yapmaları konusunda uyaran uzmanlar ben kanseri belirtileri hakkında bilgi verdi.

Melanoma Nedir?

Melanoma deri kanseri türlerinden en tehlikeli olanıdır. Türkçedeki karşılığı ben kanseridir. Deriye renk veren melonositler bu kanser türüne sebep olur! Bu kanser türünün en büyük belirtisi düzensiz ve sıra dışı meydana gelen benlerden anlaşılır.

Bu kanser türünün meydana gelmesinde en önemli dış etkenin ultraviyolenin olduğunu belirten uzmanlar çocukluk döneminde güneş ışığına oğun oalrak maruz kalınmaması gerektiğinin altını çizdi. Su toplayacak kadar, ya da derinin soyulmasına yol açacak kadar yanmak melanom için riski bir kaç kat artırır.

Ben kanseri belirtilerinden en önemlileri;

  • Eski benlerin renk değiştirmesi
  • Büyüklüğünün artması
  • Kabarıklık
  • Kanama

Kimi kişiler ben kanseri için daha riskli grubunda yer alırlar. Örneğin;

  • Açık tenli olanlar
  • Renkli gözlüler
  • Kızıllar
  • Cildinde çil olanlar
  • Güneşte uzun süre kalıp kızaran ve bronzlaşmayanlar
  • Çok sayıda bene sahip olanlar

Melanomadan korunmak için güneş ışığından bilinçli bir şekilde korunun.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Deri Kanseri Çeşitleri | Euromelanoma

Cilt Kanseri nedir, belirtileri nelerdir? - Neolife Tıp Merkezi

Cilt (Deri) Kanseri Belirtileri, Tedavisi Ve Korunma Yöntemleri

Cilt Kanseri (Melanom Olmayan)

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